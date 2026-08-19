FOTO, VIDEO / Gori jug Dalmacije: Požar s Ivanice proširio se prema Rijeci dubrovačkoj

N1 čitatelj

Požar na području Ivanice i dalje je aktivan, a dio vatre proširio se prema području Rijeke dubrovačke. Vatrogasci će na terenu dežurati tijekom cijele noći

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Vatra je vidljiva kod Golubovog kamena te iznad Knežice i Šumeta, javlja Dubrovački vjesnik.

Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović potvrdio je da će vatrogasne snage ostati na terenu cijelu noć i pratiti razvoj situacije.

Gašenje otežava činjenica da požar gori na teško pristupačnom terenu, javlja Dubrovački vjesnik.

Prema trenutačnim informacijama, vatra ne ugrožava kuće, no zbog aktivnog požarišta vatrogasci nastavljaju dežurstvo i nadzor područja.

Snimio čitatelj N1

Snimio čitatelj N1