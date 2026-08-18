IZVANREDNA SJEDNICA
Puhovski opleo i po oporbi i HDZ-u: "Nije u stanju voditi ni sat razredne zajednice"
Nakon neuspjele sjednice saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode u ponedjeljak u Gospiću, sazvane zbog skoro 45.000 tona ilegalno dovezenog i dobrim dijelom opasnog otpada koji ugrožava vodu i tlo u Lici, predsjednik Zoran Milanović u utorak je uputio zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora o toj temi.
Milanovićev današnji zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora bio je stoga očekivani korak. Ubrzo potom je iz Ureda predsjednika Hrvatskog sabora priopćeno da će izvanredna sjednica Hrvatskog sabora biti održana ovoga tjedna, u četvrtak i petak.
Održavanje jučerašnje sjednice Odbora za zaštitu okoliša u Gospiću zapelo je već pri donošenju dnevnog reda, a svjedočeći prepirci zastupnika vladajuće većine i oporbe koji su bili ondje te zaključivši da neće moći postavljati pitanja, sjednicu su napustili predstavnici građanske inicijative koja se bori za rješavanje problema opasnog otpada u Gospiću. Potom je predsjednica Odbora Dušica Radojčić, saborska zastupnica stranke Možemo!, prekinula sjednicu.
"Radojčić nije u stanju voditi ni sat razredne zajednice"
Politički analitičar Žarko Puhovski kaže kako su na neuspjeloj sjednici u Gospiću bile dvije intencije.
"Jedni su htjeli obraniti Vladu, a drugi su je htjeli osramotiti. Situacija je takva da su oni koji su htjeli osramotiti Vladu bliži potrebama i zahtjevima ljudi koji žive u Gospiću."
Puhovski smatra kako je vođenje sjednice bilo sramotno loše.
"Imamo predsjednicu Odbora koja nije u stanju voditi ni sat razredne zajednice. U Gospiću nije bila u stanju u skladu s Poslovnikom niti dati dnevni red na glasanje, što je jednom mačističkom desničarkom intervencijom iskoristio njezin potpredsjednik (Željko Lacković, nap.a.) jednostavno preuzevši sjednicu pa smo imali situaciju u kojoj dvoje ljudi u isto vrijeme ima uključene mikrofone. Oporba se pokazala nesposobnom voditi sjednicu, što je HDZ iskoristio da nastavi s manipuliranjem u svrhu prikrivanja svih dosega problema s otpadom u Gospiću i Lici", kazao je dodavši kako se oporba u Gospiću pokazala ispod tehničke razine političkog života.
Danas se u Gospiću može piti voda, a hoće li se sutra?
Može li se onda na izvanrednoj sjednici Sabora trezvenije i konstruktivnije raspravljati o opasnom otpadu u Gospiću nego na prekinutoj sjednici Odbora - pitali smo Puhovskog.
"Vladajući koriste situaciju miješajući onu kakva je danas u Gospiću s onom kakva dolazi. Gotovo je sigurno da se danas u Gospiću može piti voda, a da to ne bude opasno. Međutim, kako kažu svi stručnjaci, radi se o razdoblju od šest mjeseci do pet godina (dok otrovi ne ugroze vodu, nap.a.) na što nitko još nije dao odgovor. Oni govore kako se u Gospiću može piti voda ne shvaćajući da se radi o problemu koji će se ticati više generacija. I to ne samo problemu za Liku, nego i za Jadran. Tu su se stvari zagubile i pitanje je hoće li izvanredna sjednica Sabora išta riješiti i hoće li se Milanović pojaviti na njoj i prvi puta doći u Sabor otkako je predsjednik."
Neopisivo ponašanje premijera Plenkovića
Važno je, kaže Puhovski, da onaj tko održi uvodni govor na izvanrednoj sjednici Sabora postavi osnove na kojima će se raspravljati.
"I tada bi trebalo reći da nije prva zadaća smjenjivanje Vlade, nego je zadaća natjerati Vladu da funkcionira u okvirima koji su sada mogući. Imamo u Zakonu o zaštiti okoliša jako dobru formulaciju prema kojoj se u slučajevima posebne hitnosti može djelovati čak i kada nisu poznati svi znanstveni rezultati. Na tomu treba inzistirati. A tek onda dolazi na red pitanje odgovornosti Vlade. Prije svega neopisivo ponašanje premijera Plenkovića koji si je dopustio reći da će odlučiti o postavljanju novog glavnog državnog inspektora kada on to bude htio. To je, po mom sudu, razlog zbog kojeg bi trebalo oštro napasti i predsjednika Vlade i Vladu. Tim više što je bivši glavni državni inspektor (Andrija Mikulić, nap.a.) smijenjen zbog ovoga što se događa u Gospiću", kazao je Puhovski.
"Ljevica ne može ništa bez nekoga s desna"
Ukratko, prema Puhovskom, na izvanrednoj sjednici Sabora trebalo bi žurno donijeti barem minimalne mjere za sanaciju otpada u Gospiću prije nego bude prekasno, potom formirati krizni stožer za tu situaciju i saborski odbor koji će nadzirati taj stožer, a tek onda baviti se smjenom Vlade "ako za to uopće bude snage".
"Ljevica mora progutati knedlu i shvatiti da bez nekoga s desne strane ili barem zastupnika nacionalnih manjina to ne može postići", dodao je.
Zahtjev za sazivanjem izvanredne sjednice Sabora usred ljetne stanke priziva u sjećanje izvanrednu saborsku sjednicu sazvanu također na zahtjev predsjednika Milanovića u ljeto 2023. godine, a zbog tadašnjeg štrajka u pravosuđu i tada aktualne afere "plin za cent". Predsjednik Sabora Gordan Jandroković sazvao je sjednicu u dane vikenda, rasprava je uglavnom prošla u jalovoj svađi, a na koncu je vladajuća većina predvođena HDZ-om odbacila predložene zaključke nenazočnog predsjednika Milanovića.
"Sve ovisi o tome hoće li se na toj sjednici jasno izložiti kako je riječ o izvanrednom stanju i da su zato osmišljene izvanredne mjere. Tim više što je Hrvatska jedna od svega dvije ili tri države u Europi koja u Ustavu ima odredbu o izvanrednom zasjedanju sabora", kazao je Puhovski.
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