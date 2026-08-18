Puhovski opleo i po oporbi i HDZ-u: "Nije u stanju voditi ni sat razredne zajednice"

"Vladajući koriste situaciju miješajući onu kakva je danas u Gospiću s onom kakva dolazi. Gotovo je sigurno da se danas u Gospiću može piti voda, a da to ne bude opasno. Međutim, kako kažu svi stručnjaci, radi se o razdoblju od šest mjeseci do pet godina (dok otrovi ne ugroze vodu, nap.a.) na što nitko još nije dao odgovor. Oni govore kako se u Gospiću može piti voda ne shvaćajući da se radi o problemu koji će se ticati više generacija. I to ne samo problemu za Liku, nego i za Jadran. Tu su se stvari zagubile i pitanje je hoće li izvanredna sjednica Sabora išta riješiti i hoće li se Milanović pojaviti na njoj i prvi puta doći u Sabor otkako je predsjednik."