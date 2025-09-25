Tragedija kod Osijeka: Vlak naletio na ženu, preminula je

Goran Stanzl/PIXSELL/Ilustracija

Od ozljeda zadobivenih u naletu vlaka u Briješću, kod Osijeka, smrtno je stradala 87-godišnja žena, izvijestio je u četvrtak osječki županijski centar 112.

Prema prvim informacijama vlak je naletio na 87-godišnjakinju dok je prelazila preko željezničke pruge.

Sve okolnosti prometne nesreće utvrdit će se očevidom.