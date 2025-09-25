Oglas

87-godišnjakinja

Tragedija kod Osijeka: Vlak naletio na ženu, preminula je

N1 Info , Hina
25. ruj. 2025. 07:25
08:17
27.02.2025., Zeljeznicki kolodvor Sesvete, Sesvete, Zagreb - Zeljeznicki kolodvor Sesvete. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL
Goran Stanzl/PIXSELL/Ilustracija

Od ozljeda zadobivenih u naletu vlaka u Briješću, kod Osijeka, smrtno je stradala 87-godišnja žena, izvijestio je u četvrtak osječki županijski centar 112.

Prema prvim informacijama vlak je naletio na 87-godišnjakinju dok je prelazila preko željezničke pruge.

Sve okolnosti prometne nesreće utvrdit će se očevidom.

Teme
Osijek policija smrt žene vlak

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

