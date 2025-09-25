87-godišnjakinja
Tragedija kod Osijeka: Vlak naletio na ženu, preminula je
Od ozljeda zadobivenih u naletu vlaka u Briješću, kod Osijeka, smrtno je stradala 87-godišnja žena, izvijestio je u četvrtak osječki županijski centar 112.
Prema prvim informacijama vlak je naletio na 87-godišnjakinju dok je prelazila preko željezničke pruge.
Sve okolnosti prometne nesreće utvrdit će se očevidom.
