Upozorenje za korisnike Androida: Odmah izbrišite ove popularne aplikacije

Android je ponovno na meti hakera. Ovoga puta riječ je o kibernetičkim kriminalcima koji se bave sofisticiranom oglasnom prijevarom. Na taj način mogu zaraditi velike svote novca, a pritom usporiti mobitele korisnika koje zaraze. Novi napad nazvan SlopAds otkrio je Satori tim za sigurnosna istraživanja, a utvrđeno je da je zaraženo čak 224 aplikacije.