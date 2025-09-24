Svi koriste WD-40, a gotovo nitko ne zna što znači kratica: Znate li vi?

Unsplash

Sigurno ste barem jednom u životu koristili WD-40 sprej – čuveni preparat koji je odavno izašao iz okvira radionica i garaža i postao nezaobilazan saveznik i u kućanstvu. Nekada namijenjen isključivo vozačima i mehaničarima, danas ga koriste i domaćice, pa čak i ljubitelji trikova za održavanje doma.

Ono što mnoge i dalje iznenađuje jest njegovo ime. Kratica WD znači Water Displacement (uklanjanje vode), dok broj 40 označava broj pokušaja koliko je bilo potrebno da se napravi savršena formula, piše danas.rs.



Sprej je prvi put predstavljen 1953. godine, a osmislio ga je kemičar Norm Larsen u malom laboratoriju u Kaliforniji. U početku je služio za zaštitu vanjskog omota američke rakete Atlas od korozije, da bi 1958. godine ušao u širu uporabu. Danas je dostupan u čak 187 zemalja diljem svijeta.

A što sve može WD-40 u svakodnevnom životu?

Evo nekoliko iznenađujućih trikova:

Čisti WC školjku

Poprskajte unutrašnjost školjke, pričekajte minutu, pa istrljajte četkom. Sastojci WD-40 brzo rastvaraju kamenac i prljavštinu.

Cipele i čizme postaju vodootporne

Tankim slojem WD-40 spreja obuća postaje zaštićena od vlage. Sprečava prodiranje vode, a tijekom zime uklanja i ružne bijele tragove soli. Dovoljno je obrisati krpom i obuća će izgledati kao nova.

Skidanje žvakaće gume iz kose

Ako vam se dogodi ova mala nezgoda, nema potrebe za šišanjem. Poprskajte WD-40 izravno na žvakaću gumu i pažljivo je iščešljajte. Samo budite oprezni da sprej ne dospije blizu očiju i uvijek radite u dobro prozračenom prostoru.

Uklanja naljepnice sa stakla

Zalijepljene i izblijedjele naljepnice na prozorima ili staklenim površinama više nisu problem. WD-40 razgrađuje ljepilo, pa ih nakon nekoliko minuta lako možete ukloniti špahtlom ili plastičnim strugačem.

Skida superljepilo

Superljepilo je jedan od najtvrdokornijih izazova, osobito na prstima. Poprskajte WD-40, protrljajte i ljepilo nestaje. Isto vrijedi i za druge površine u domu.