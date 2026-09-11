NAKON NEVREMENA
Tragedija u Međimurju: Pri uklanjanju grane sa stabla poginuo muškarac. Policija upozorava građane
Pri uklanjanju grane sa stabla bagrema u Donjem Koncovčaku u Međimurskoj županiji u četvrtak je poginuo 66-godišnji muškarac, dok je 65-godišnjak teško ozlijeđen, priopćila je u petak policija.
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Nesreća se dogodila nešto poslije 16 sati na parceli u vlasništvu 56-godišnjaka koji je motornom pilom uklanjao granu s bagrema. Prema rezultatima očevida i kriminalističkog istraživanja, grana je zaostala od prethodnog dana, kada je zbog nevremena došlo do rušenja stabla bagrema na ogradu susjedne parcele.
Prilikom uklanjanja grane s drugog, rastućeg stabla, grana je s visine od oko sedam metara pala na dvojicu muškaraca. Od zadobivenih ozljeda 66-godišnjak je preminuo na mjestu nesreće, dok je 65-godišnjak teško ozlijeđen te je vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u Županijsku bolnicu Čakovec gdje je zadržan na liječenju.
O događaju je izviješten nadležni državni odvjetnik, koji je izašao na mjesto događaja i naložio sudsku obdukciju. Tijelo preminulog prevezeno je na Odjel patologije Županijske bolnice Čakovec.
Policija ima upozorenje za građane
Iz policije ističu da ovaj tragični događaj ponovno upozorava na iznimne opasnosti kojima su izložene osobe koje sudjeluju u rušenju i uklanjanju stabala.
Takvi radovi spadaju među visokorizične aktivnosti zbog mogućeg nepredvidivog smjera pada stabla, lomljenja grana i krošnje, rada na kosim i skliskim terenima te uporabe opasnih alata, poput motornih pila i sjekira.
Kako bi se smanjio rizik od nesreća policija savjetuje da se rušenja stabala ne prihvaćaju bez potrebnog iskustva i znanja te da, kada je moguće, angažiraju stručne osobe.
Prije početka radova potrebno je procijeniti smjer pada stabla, uzimajući u obzir nagib terena, vjetar i raspored krošnje, te osigurati sigurnosnu zonu u kojoj se nitko ne smije nalaziti. Važno je koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu, uključujući kacigu, zaštitne naočale, rukavice te zaštitnu odjeću i obuću.
Policija upozorava i na potrebu održavanja sigurnog razmaka među osobama koje sudjeluju u radovima te planiranja puta za povlačenje u slučaju nekontroliranog pada stabla.
Radove treba izbjegavati tijekom nepovoljnih vremenskih uvjeta, poput jakog vjetra i kiše, odnosno kada je teren sklizak, a alat treba redovito održavati i koristiti u skladu s uputama proizvođača.
„Upućujemo apel građanima da ozbiljno shvate rizike ovakvih radova i poduzmu sve potrebne mjere kako bi zaštitili vlastite živote i živote drugih osoba koje sudjeluju u rušenju stabala”, poručuju iz policije.
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