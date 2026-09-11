Tragedija u Međimurju: Pri uklanjanju grane sa stabla poginuo muškarac. Policija upozorava građane

Nesreća se dogodila nešto poslije 16 sati na parceli u vlasništvu 56-godišnjaka koji je motornom pilom uklanjao granu s bagrema. Prema rezultatima očevida i kriminalističkog istraživanja, grana je zaostala od prethodnog dana, kada je zbog nevremena došlo do rušenja stabla bagrema na ogradu susjedne parcele.