OPEKLINE
Objavljeni detalji eksplozije u varaždinskoj tvrtki: Ozlijeđen mladi radnik
U varaždinskom poduzeću u četvrtak poslijepodne došlo je do eksplozije tijekom pretakanja kisika, pri čemu je 24-godišnji radnik zadobio opekline, a požar se proširio i na nekoliko okolnih dvorišta.
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Eksplozija se dogodila oko 15 sati u poduzeću na Trgu Antuna Gustava Matoša u Varaždinu, prilikom pretakanja kisika iz velike u manju plinsku bocu.
Policija je očevidom utvrdila da je tijekom pretakanja puklo plastično crijevo na stanici za pretakanje plina. Nakon toga došlo je do iskrenja i zapaljenja plina te gorivih tvari u blizini plinskih boca. Vatra je zahvatila radionicu i skladište poduzeća, a potom se proširila i na dvorišta susjednih kuća.
U jednom od susjednih dvorišta izgorjela je drvena alatnica, dok su u nekoliko dvorišta u potpunosti izgorjeli ili nagorjeli vegetacija, limena alatnica, ležaljke, suncobrani i drugi predmeti.
Požar su ugasili vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Varaždin i više dobrovoljnih vatrogasnih društava.
Kisik je pretakao 24-godišnji zaposlenik poduzeća koji je u eksploziji i požaru zadobio opekline na rukama i nogama. Liječnička pomoć pružena mu je na mjestu događaja, gdje ga je zbrinula ekipa Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije. Ozljede zasad nisu okvalificirane.
Policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti događaja.
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