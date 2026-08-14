Objavljeni detalji eksplozije u varaždinskoj tvrtki: Ozlijeđen mladi radnik

Policija je očevidom utvrdila da je tijekom pretakanja puklo plastično crijevo na stanici za pretakanje plina. Nakon toga došlo je do iskrenja i zapaljenja plina te gorivih tvari u blizini plinskih boca. Vatra je zahvatila radionicu i skladište poduzeća, a potom se proširila i na dvorišta susjednih kuća.