branila se šutnjom
Djevojci koja je pretukla Filipinca određen jednomjesečni pritvor
Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio je jednomjesečni istražni zatvor Mateji O. (20), osumnjičenoj za premlaćivanje 37-godišnjeg filipinskog turista u središtu Zagreba pretprošlog vikenda.
Kako se doznaje na sudu, Mateji O. određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
Njezin odvjetnik Ivan Bandić predložio je određivanje mjera opreza, što sudac istrage nije prihvatio. Dodao je kako se njegova branjenica tijekom ispitivanja branila šutnjom.
Zagrebačka policija kazneno je prijavila 20-godišnjakinju zbog nasilničkog ponašanja u centru grada 2. svibnja na štetu 37-godišnjeg državljanina Filipina, stranca na turističkom boravku u Hrvatskoj.
Sumnjiče je da je nasiljem i iživljavanjem dovela žrtvu u ponižavajući položaj na javnom mjestu te je nakon kriminalističkog istraživanja predana pritvorskom nadzorniku, izvijestila je u srijedu policija.
Utvrđeno je da je u subotu 2. svibnja oko 4 sata na raskrižju Ilice i Tomićeve verbalno i fizički napala 37-godišnjaka tako da ga je udarala rukama i nogama po glavi i tijelu. Upravo na taj način nasiljem i iživljavanjem dovela ga je u ponižavajući položaj na javnom mjestu, kažu u policiji.
Osumnjičena 20-godišnjakinja uhićena je u utorak navečer te je privedena u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.
