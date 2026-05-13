BRUTALNO NASILJE

Tomašević se oglasio o djevojci koja je pretukla Filipinca u centru Zagreba

N1 Info
13. svi. 2026. 12:38
Tomislav Tomašević
Matija Habljak/PIXSELL

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević oštro je osudio brutalni napad na Filipinca koji se 2. svibnja dogodio u središtu Zagreba te osudio svako nasilje i naglasio važnost očuvanja sigurnosti u glavnom gradu.

Tomašević je podsjetio kako Zagreb uživa status jedne od najsigurnijih europskih metropola, što potvrđuju i relevantna međunarodna istraživanja.

Istaknuo je da Forbes svrstava Zagreb na prvo mjesto po sigurnosti gradova u Europi.

"U tom smislu apsolutno osuđujem svako nasilje i nadam se da će Zagreb ostati među najsigurnijima jer je to vrlo važno i za stanovnike Zagreba i za turistički i međunarodni imidž Zagreba", rekao je Tomašević te dodao:

"Očekujem da policija razjasni sve okolnosti, utvrdi što se točno dogodilo i da odgovorni za ovaj čin budu adekvatno kažnjeni."

Podsjetimo, incident se dogodio na Ilici, u neposrednoj blizini Trga bana Jelačića, kada je jedna djevojka brutalno pretukla stranog državljanina. Snimka fizičkog sukoba ubrzo se proširila društvenim mrežama i izazvala zgražanje javnosti.

Zagrebačka policijska uprava potvrdila je da je napadačica uhićena te da je u tijeku kriminalističko istraživanje. Iako su se pojavile informacije da je motiv napada bio pokušaj pljačke, napadnuti filipinski državljanin u razgovoru za Dnevnik.hr te je navode demantirao.

