Tomašević se oglasio o djevojci koja je pretukla Filipinca u centru Zagreba

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević oštro je osudio brutalni napad na Filipinca koji se 2. svibnja dogodio u središtu Zagreba te osudio svako nasilje i naglasio važnost očuvanja sigurnosti u glavnom gradu.
Tomašević je podsjetio kako Zagreb uživa status jedne od najsigurnijih europskih metropola, što potvrđuju i relevantna međunarodna istraživanja.
Istaknuo je da Forbes svrstava Zagreb na prvo mjesto po sigurnosti gradova u Europi.
"U tom smislu apsolutno osuđujem svako nasilje i nadam se da će Zagreb ostati među najsigurnijima jer je to vrlo važno i za stanovnike Zagreba i za turistički i međunarodni imidž Zagreba", rekao je Tomašević te dodao:
"Očekujem da policija razjasni sve okolnosti, utvrdi što se točno dogodilo i da odgovorni za ovaj čin budu adekvatno kažnjeni."
Podsjetimo, incident se dogodio na Ilici, u neposrednoj blizini Trga bana Jelačića, kada je jedna djevojka brutalno pretukla stranog državljanina. Snimka fizičkog sukoba ubrzo se proširila društvenim mrežama i izazvala zgražanje javnosti.
Zagrebačka policijska uprava potvrdila je da je napadačica uhićena te da je u tijeku kriminalističko istraživanje. Iako su se pojavile informacije da je motiv napada bio pokušaj pljačke, napadnuti filipinski državljanin u razgovoru za Dnevnik.hr te je navode demantirao.
