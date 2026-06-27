U Jarunu se utopio muškarac: "Oko 22 se odlučio okupati. Više nije izronio"

Policija je u povodu ovog slučaja utapanja podsjeća građane na to da za kupanje koriste uređena kupališta koja su pod nadzorom stručnih službi. Napominju i da je jedna od najčešćih pogrešaka ulazak u vodu nakon obroka te da kupanje treba izbjegavati najmanje sat vremena nakon jela. Kao jedan od glavnih čimbenika rizika od utapanja ističu konzumaciju alkohola.