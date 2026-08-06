jedinstveni podzemni ekosustav
Prirodni fenomen u susjedstvu pruža spas od vrućina, u špilji tijekom cijele godine 11 stupnjeva
Dok jug Bosne i Hercegovine ovih dana bilježi temperature i do 40 Celzijevih stupnjeva, sve više turista osvježenje pronalazi u špilji Vjetrenica, prirodnom fenomenu koji tijekom cijele godine održava stalnu temperaturu od svega 11 stupnjeva.
Oglas
Ova špilja, koja se nalazi na jugu Bosne i Hercegovine, oko 25 kilometara od Dubrovnika, posljednjih godina privlači sve više posjetitelja, a od 2024. godine nalazi se i na UNESCO-ovu Popisu svjetske baštine.
Zbog osjetljivog podzemnog ekosustava broj posjetitelja strogo je ograničen. U obilazak istovremeno može ući najviše 80 osoba, čime se nastoji zaštititi jedinstvena bioraznolikost po kojoj je Vjetrenica poznata.
Posjetitelji mogu istražiti dio impresivnog podzemnog labirinta dugog oko 7,5 kilometara, koji se sastoji od brojnih hodnika i prostranih dvorana. Uz prirodne ljepote, špilju prate i brojne legende, među kojima je i ona da su u njezinim odajama nekada plesale vile sve do obale Jadranskog mora.
"Čim uđete osjetite ugodan povjetarac, a zatim i pravu hladnoću. Ne osvježava samo tijelo, nego pruža osjećaj olakšanja nakon velikih vrućina", rekao je njemački neurobiolog Ranjithkumar Rajendran, koji je Vjetrenicu posjetio s obitelji.
Slično iskustvo podijelila je i Mila Janković, koja živi u Engleskoj.
"Ovo je doslovno poput besplatnog klima-uređaja", našalila se nakon obilaska.
Ravnatelj Javne ustanove Vjetrenica Davor Baković ističe kako su sve intenzivniji ljetni toplinski valovi posljednjih godina značajno povećali interes za posjet špilji. Više od polovice prošlogodišnjih 21.000 posjetitelja stiglo je upravo tijekom ljetnih mjeseci.
Osim što predstavlja prirodno utočište od vrućine, Vjetrenica je i jedno od najvažnijih podzemnih staništa u Europi. U njoj obitavaju stotine biljnih i životinjskih vrsta, među kojima je najpoznatiji čovječja ribica (Proteus anguinus), rijetki slijepi vodozemac koji može živjeti i do stotinu godina.
Uprava špilje u suradnji sa znanstvenim institucijama provodi niz mjera kako bi očuvala ovaj jedinstveni podzemni ekosustav, zbog kojeg je Vjetrenica danas jedno od najvrjednijih prirodnih bogatstava Bosne i Hercegovine.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas