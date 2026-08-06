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Jedinstveno osvježenje

FOTO, VIDEO/ Kupanje s konjima hit među turistima na hrvatskoj obali

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N1 Info
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06. kol. 2026. 17:37
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Dok visoke temperature tjeraju mnoge u klimatizirane prostore ili na plaže, u Supetru na otoku Braču sve više posjetitelja osvježenje pronalazi na nešto drugačiji način – kupanjem i jahanjem konja u moru.

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Ova nesvakidašnja ljetna atrakcija privlači turiste željne odmaka od gradske vreve i uobičajenih sadržaja. Jahači zajedno s konjima ulaze u plićak, prolaze kroz more i uživaju u prirodi, a mnogima je to ujedno i prvo iskustvo jahanja.

Među njima su bile i Splićanke Emanuela i Marijela Lagator, koje su po prvi put sjele na konja.

"Htjele smo pobjeći od gradske vrućine, provesti vrijeme u prirodi i družiti se sa životinjama. Bilo je opuštajuće i stvarno nam je pomoglo da se rashladimo", rekla je Marijela, dodajući kako je iskustvo nadmašilo sva očekivanja.

Supetar on the island of Brac, Croatia August 5, 2026. REUTERS/Antonio Bronic REFILE - ADDING DATE
REUTERS/Antonio Bronic

Njezina prijateljica Emanuela također ističe da je riječ o jedinstvenom doživljaju koji bi preporučila svima, bez obzira na prethodno iskustvo s jahanjem.

Oduševljenje ne krije ni Lana Pascal iz Jastrebarskog, koja kaže da je upravo druženje s konjima bilo glavni razlog njezina dolaska u Supetar.

"Izvrstan je osjećaj biti s konjima u moru, posebno tijekom ovakvih vrućina. Ovo mi je jedno od najljepših iskustava koje sam doživjela tijekom ljetovanja", kazala je.

Kako bi nakratko pobjegao od visokih temperatura u Splitu, u Supetar je stigao i Toni Perišić.

"Pobjegli smo iz grada gdje temperature prelaze 40 stupnjeva. Ovdje smo pronašli mir, prirodu i pravo osvježenje", rekao je, istaknuvši kako je kupanje s konjima potpuno drugačiji doživljaj od klasičnog jahanja na ranču.

Vlasnik ranča Stiven Razmilić otkriva da je ideja o kupanju s konjima nastala sasvim spontano.

"Još kao mladi dolazili smo s konjima na plažu kako bismo ih rashladili tijekom velikih vrućina. Kada smo otvorili ranč, odlučili smo tu ideju ponuditi i posjetiteljima, a pokazalo se da je riječ o sadržaju koji ljudi obožavaju", ispričao je.

Supetar on the island of Brac, Croatia, August 5, 2026. REUTERS/Antonio Bronic
REUTERS/Antonio Bronic

Dodaje kako morsko osvježenje godi i konjima, koji ljetne vrućine podnose teže od hladnijeg vremena.

"Većina gostiju dolazi s dozom straha jer se prvi put susreću s konjima, no vrlo brzo se opuste. Ture su prilagođene i djeci i odraslima, bez obzira na prethodno iskustvo, a konji su mirni i naviknuti na ovakav način rada", rekao je Razmilić.

Kupanje s konjima tako je postalo jedna od zanimljivijih ljetnih atrakcija na Braču, spajajući boravak u prirodi, osvježenje u moru i jedinstven doživljaj koji iz godine u godinu privlači sve veći broj domaćih i stranih posjetitelja.

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Teme
bračć kupanje s konjima supetar turizam

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