Klimatske promjene preoblikuju ljetovanja, i Hrvatska ima adut u novom svjetskom trendu

"Pa turizam će se prilagođavati, već se prilagođava. Naravno, naše destinacije već jako promišljaju to. To naravno pokazuju i naša istraživanja tako da su gosti sve aktivniji, sve više pridaju važnost na ekologiju, na kvalitetnu hranu, na očuvanost destinacije, na sve te prirodne ljepote koje imamo, koji su zaista magnet za goste koji nam dolaze", naglasila je Snježana Boranić Živoder, pomoćnica ravnatelja u Institutu za turizam.