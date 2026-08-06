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sveti ivan žabno

Ispitan načelnik Bošnjak, zabranjeno mu približavanje čovjeku kojem je prijetio

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Hina
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06. kol. 2026. 17:16
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20.03.2017., Sibenik -"nPolicijske oznake na sluzbenim vozilima."nPhoto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru ispitalo je načelnika Općine Sveti Ivan Žabno Nenada Bošnjaka zbog sumnje u prijetnje te mu zabranilo približavanje i održavanje veze s oštećenikom, izvijestilo je Državno odvjetništvo, ne navodeći njegov identitet.

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Bošnjaka je u srijedu uhitila policija zbog sumnje da je prijetio drugoj osobi. Prema priopćenju Općinskog državnog odvjetništva, postoji osnovana sumnja da je 4. kolovoza na području Koprivničko-križevačke županije oštećeniku uputio prijetnje smrću.

Zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, državno odvjetništvo odredilo mu je mjere opreza zabrane približavanja te zabrane uspostavljanja i održavanja veze s određenom osobom.

Policija je dan ranije izvijestila da je, uz kaznenu prijavu za prijetnju protiv 58-godišnjaka, prekršajno prijavila trojicu muškaraca u dobi od 58, 27 i 23 godine zbog narušavanja javnog reda i mira.

Sumnjiči ih se da su u utorak poslijepodne u Svetom Ivanu Žabnu, zbog ranijih nesuglasica, vikom, galamom i udaranjem po vozilu u kojem su se nalazili 31-godišnjak i dijete narušavali javni red i mir na naročito drzak i nepristojan način.

Mediji su, pozivajući se na izvore bliske istrazi, objavili da su prekršajno prijavljeni Bošnjak i njegova dvojica sinova.

Protiv sve trojice podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira, uz izrečene mjere opreza zabrane približavanja te uspostavljanja i održavanja veze s 31-godišnjakom, dok je od 58-godišnjaka i 27-godišnjaka privremeno oduzeto oružje koje zakonito posjeduju.

Bošnjak je naknadno uhićen zbog sumnje da je u događaju izrekao prijetnje smrću.

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