"naknadno se stavlja u život"
Klarić o Plenkovićevoj najavi povećanja braniteljskih mirovina: Politički bod za Možemo, ne za HDZ
Novinar Telegrama Jasmin Klarić gostovao je u Novom danu kod naše Hanan Nanić.
Jasmin Klarić iz Telegrama analizirao je u Novom danu političke trendove, rezultate anketa, najave povećanja braniteljskih mirovina te obilježavanje Dana pobjede u Kninu.
Govoreći o tekstu koji je objavio na Telegramu, osvrnuo se na rezultate mjesečnih anketa i promjene u odnosima političkih snaga.
"Mjesečne ankete koje pratimo su mutni odsječak u vremenu i daju bolju sliku kad se gledaju kroz duži vremenski period. Pokušao sam pokazati tu promjenu koja je nastala u ovom mandatu i koju nismo imali prije. Desnica je imala uvjerljivu prednost pred ljevicom cijelo desetljeće, od dolaska Plenkovića na vlast. Negdje krajem 2024. taj trend se promijenio i sada SDP i Možemo imaju prednost između HDZ-a i DP-a već jako dugo, dvije godine.
Ta prednost je varirala od jedan do sedam postotnih bodova, trenutno je negdje oko tri. Kad se složi taj graf vidi se kako lijepo iz plavog prelazi u crveno i mislim da je to glavni razlog nervoze koju često Plenković isijava u posljednje vrijeme. I oni isto znaju čitati ankete i trendove iz njih“, rekao je Klarić.
O Plenkovićevoj najavi povećanja braniteljskih mirovina: Ovo je politički bod za Možemo, ne za HDZ
Komentirao je i Vladine najave povećanja braniteljskih mirovina te ocijenio da je riječ i o socijalnoj mjeri i o političkom potezu.
"Bilo je prilično očito kad su odbili inicijativu Možemo o povećanju dijela braniteljskih mirovina da će u nekom trenutku neku sličnu inicijativu HDZ predstaviti kao svoju i to se svečano predstavilo na Dan pobjede u Kninu. Hoće li to HDZ-u upaliti i hoće li uspjeti tu populaciju dodatno vezati uz sebe, vidjet ćemo.
Mislim da je ovo politički bod za Možemo, a ne za HDZ. Jer to je njihova inicijativa koja se sad zapravo naknadno stavlja u život, a ključno je da se tim ljudima koji su se nakon rata vratili u radni odnos mirovine povećaju“, rekao je.
'Plenković pleše valcer s filoustašama'
Osvrnuo se i na obilježavanje Oluje u Kninu, istaknuvši da su, unatoč malom broju incidenata, proustaški ispadi ponovno obilježili proslavu.
"Nije da nije bilo incidenata. Bilo je proustaških incidenata kao i svake godine i očito je da su dobili pravo građanstva i da su postali dio obilježavanja Oluje, što ide na ruku Vučiću i Dodiku. Bilo je vikanja ZDS-a, bio je Keleminec, Joe Šimunić je došao s majicom sa ZDS-om i pozirao s Buljem itd. Incidenata nije bilo puno, ali bacaju ljagu na cijelu priču s Danom pobjede. Način na koji krajnja desnica pokušava taj događaj preuzeti za sebe loš je i prema van i prema unutra, ali kriva je vlast koja im to dopušta, a to bi trebalo sankcionirati“, rekao je Klarić.
Dodao je kako očekuje daljnju eskalaciju jer, smatra, aktualna vlast ne pokazuje spremnost da zaustavi proustaške incidente.
"Plenković pleše valcer s filoustašama. To se događa i to je loše“, zaključio je.
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