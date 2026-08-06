Klarić o Plenkovićevoj najavi povećanja braniteljskih mirovina: Politički bod za Možemo, ne za HDZ

"Nije da nije bilo incidenata. Bilo je proustaških incidenata kao i svake godine i očito je da su dobili pravo građanstva i da su postali dio obilježavanja Oluje, što ide na ruku Vučiću i Dodiku. Bilo je vikanja ZDS-a, bio je Keleminec, Joe Šimunić je došao s majicom sa ZDS-om i pozirao s Buljem itd. Incidenata nije bilo puno, ali bacaju ljagu na cijelu priču s Danom pobjede. Način na koji krajnja desnica pokušava taj događaj preuzeti za sebe loš je i prema van i prema unutra, ali kriva je vlast koja im to dopušta, a to bi trebalo sankcionirati“, rekao je Klarić.