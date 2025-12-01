U Splitu osvanuli užasni grafiti

Dalmacija danas

U nekoliko ulica u samom centru Splita proteklih su dana ispisani grafiti izrazito vulgarnog i uznemirujućeg sadržaja, među kojima ima psovki, uvreda te poruka koje potiču netrpeljivost i nasilje na nacionalnoj osnovi.

Natpisi su uočeni na pročeljima zgrada, vratima i zidovima na više lokacija u užem gradskom središtu.

Kako doznaje Dalmacija danas, Lara Arapović Bonačić, predsjednica Gradskog kotara Grad, sve je prijavila Komunalnoj službi Grada Splita.

Očekuje se njihovo postupanje na terenu i uklanjanje spornih natpisa, a s obzirom na elemente govora mržnje, slučaj može biti proslijeđen i policiji radi utvrđivanja odgovornosti.

Građani očekuju žurnu reakciju nadležnih službi kako bi se javni prostor očistio od ovog užasnog sadržaja.