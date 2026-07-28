Glavina najavio promjene u financiranju sporta: Svaki euro javnog novca bit će jasno vidljiv...

Ministar Glavina najavio je i nastavak reforme sustava financiranja sporta. "Do kraja godine izmijenit ćemo i Zakon o sportu, a dio izmjena odnosit će se na drukčiji, transparentniji sustav dodjele sredstava nacionalnim sportskim savezima putem Hrvatskog olimpijskog odbora. Cilj nam je uspostaviti jasna pravila, jednake kriterije za sve i dodatno ojačati povjerenje u način na koji se ulaže javni novac u hrvatski sport", zaključio je ministar Glavina.