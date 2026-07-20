Spriječeno dilanje
Policija upala u apartman Nizozemca (25) u Tisnom, objavili što su mu sve pronašli
Šibensko-kninska policija uhitila je 25-godišnjeg državljanina Nizozemske kojeg sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.
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Kriminalističko istraživanje proveli su policijski službenici Odjela kriminaliteta droga Policijske uprave šibensko-kninske u suradnji s Ravnateljstvom policije.
Na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku policija je jučer pretražila apartman u Tisnom kojim se koristio osumnjičeni. Tijekom pretrage pronađene su i oduzete 4174 tablete MDMA-a, vrećica s 372 grama MDMA-a, 22 vrećice s 19,88 grama MDMA-a u prahu te 47 vrećica s MDMA-om u kristalima ukupne težine 580,5 grama.
Osim toga, policija je pronašla 36 vrećica ketamina ukupne težine 350,5 grama, 331 perforirani listić LSD-a, dvije vrećice marihuane ukupne težine 234,5 grama, šest digitalnih vaga i veći novčani iznos.
Droga pronađena i u autu
Pretraga je obavljena i na automobilu kojim se koristio 25-godišnjak. U vozilu je pronađeno 13 vrećica marihuane ukupne težine 52 grama, osam vrećica kokaina ukupne težine 7,2 grama, 29 vrećica ketamina ukupne težine 49,3 grama te 27 vrećica MDMA-a u kristalima ukupne težine 54 grama. Policija je pronašla i 15 vrećica MDMA-a ukupne težine 25 grama, 150 tableta MDMA-a te veći novčani iznos.
Po završetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 25-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je protiv njega nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku podnesena kaznena prijava.
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