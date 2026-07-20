Policija upala u apartman Nizozemca (25) u Tisnom, objavili što su mu sve pronašli

Na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku policija je jučer pretražila apartman u Tisnom kojim se koristio osumnjičeni. Tijekom pretrage pronađene su i oduzete 4174 tablete MDMA-a, vrećica s 372 grama MDMA-a, 22 vrećice s 19,88 grama MDMA-a u prahu te 47 vrećica s MDMA-om u kristalima ukupne težine 580,5 grama.