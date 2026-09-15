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PRIJETNJA SMRĆU

Umaški poslodavci iz pakla: Radniku prijetili da će ga ubiti ako bude tražio plaću

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N1info
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15. ruj. 2026. 13:55
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Ilustracija: Srecko Niketic/PIXSELL

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 49 i 28 godina koje sumnjiči za kaznena djela neisplate plaće i iznude.

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Kako je izvijestila Policijska uprava istarska, muškarci su između 11. i 15. rujna prijetili 45-godišnjaku smrću nakon što je od njih zatražio isplatu plaće za dva mjeseca.

Plaća mu, kako navodi policija, nije bila isplaćena. Dvojica osumnjičenih u jutarnjim su satima 15. rujna, uz kaznenu prijavu, privedena u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

Teme
nesplata plaća prijetnja prijetnja smrću prijetnja smrću istra

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