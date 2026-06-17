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vozač se na vrijeme spasio

Vatra progutala autobus kod Bjelovara

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N1 Info
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17. lip. 2026. 09:26
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Luka Stanzl / Pixsell / ilustracija

Rano jutros zapalio se autobus u bjelovarskom prigradskom naselju Rajić, a zahvaljujući brzoj reakciji vozača i vatrogasaca u incidentu nije bilo ozlijeđenih.

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Prema informacijama iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske, u trenutku izbijanja požara u vozilu se nalazio samo vozač. On je na vrijeme napustio autobus, čime su izbjegnute teže posljedice, navodi Moj portal.

'Požar je krenuo od krova, bio je mali plamen. Vozač je hodao oko autobusa, nije znao što da radi. Zvao sam vatrogasce. Vozač je bio u panici', ispričao je svjedok za 24sata.

Vatra se ubrzo proširila na vozilo, no vatrogasci su brzo stigli na mjesto događaja i ugasili požar. Zbog intervencije žurnih službi i provođenja očevida državna prometnica koja prolazi kroz Rajić još je uvijek zatvorena za promet.

Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat te će biti utvrđen nakon završetka policijskog očevida i drugih potrebnih izvida.

Teme
požar autobus

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