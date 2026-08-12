"MLADI OBOLIJEVAJU"
Liječnica iz Gospića poručila premijeru: "Nema tu histerije, jer da ima histerije, već davno bi bili na Markovu trgu i ubrzali sve ovo"
Gospićka liječnica Mirjana Vrkljan Radošević tvrdi da je još prošle godine uzorke materijala s lokacije povezane s ilegalnim otpadom poslala na analizu u Njemačku. Rezultati su, kaže, pokazali prisutnost PFAS-a i teških metala u krutom otpadu, dok u analiziranim uzorcima vode tada nisu pronađene sporne tvari.
Nakon što je slučaj ilegalno odloženog otpada u Lici dospio u središte pozornosti javnosti, među stanovnicima Gospića raste zabrinutost. Građani traže hitnu sanaciju lokacije i češće kontrole, a iz Ličkih voda najavljena su izvanredna testiranja vode. Očekuju se i službeni rezultati analiza Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
O situaciji je za Dnevnik Nove TV s novinarkom Ivanom Kopćić razgovarala je gospićka ginekologinja, bivša predsjednica Gradskog vijeća i članica Pravedne Hrvatske dr. Mirjana Vrkljan Radošević. Kaže da joj se posljednjih dana svakodnevno obraćaju zabrinuti pacijenti.
"Traže me adresu laboratorija kojem sam slala svoje uzorke jer sada žele i po otocima i na samom licu mjesta sami testirati jer su, nažalost, izgubili povjerenje u državne institucije“, rekla je.
Upozorava na teška oboljenja među mlađim ljudima
Govoreći o mogućim zdravstvenim posljedicama, liječnica naglašava da ne postoje statistički podaci kojima bi se mogla dokazati povezanost ilegalnog otpada s bolestima lokalnog stanovništva.
Ipak, kaže da liječnici na terenu primjećuju pojavu teških bolesti kod mlađih ljudi.
"Znanstveni statistički podaci ne postoje, međutim mi na terenu vidimo da se učestalo javljaju pacijenti s karcinomima, mlađi ljudi za koje se prije desetak godina nismo susretali s tim. Ne možemo reći direktno da je to povezano s ovim, međutim baca sumnju“, kazala je.
I sama je, kaže, oprezna kada je riječ o vodi. Premda ponekad popije vodu iz slavine, kod kuće koristi aparat za vodu i uglavnom izbjegava piti vodu iz vodovoda.
Uzorke poslala u Berlin
Vrkljan Radošević otkrila je da je još u ožujku 2025. uzela uzorke i, u suradnji s njemačkim ekološkim aktivistima, poslala ih na analizu u Berlin.
"Uzela sam 10. ožujka 2025. uzorak ovdje kod ulaznih vrata te materije, tog pijeska za analizu. Uzela sam vodu iz Senja, iz Karlobaga, Udbine i iz dubine 60 metara iz jednog bunara. To sam poslala u Berlin u posebnim bočicama koje su mi oni poslali“, ispričala je.
Prema njezinim riječima, analiza je pokazala da su u uzorku krutog otpada bili prisutni PFAS i teški metali. Uzorci vode tada su, međutim, bili čisti.
"Dobila sam analizu da su u tom krutom otpadu prisutni PFAS i teški metali. Voda je tada bila čista i nije bilo naznaka da bi unutra bio PFAS ili nešto drugo“, rekla je.
Premijeru: "Nismo histerični“
Liječnica se osvrnula i na izjavu premijera Andreja Plenkovića da dio oporbe oko slučaja stvara histeriju.
Takvu je ocjenu oštro odbacila.
"Mislim da je sramotno da se premijer tako odnosi prema građanima Gospića i cijele Like. Mi nismo histerični, mi smo samo zabrinuti za svoje zdravlje jer tko je pročitao kakve PFAS i teški metali nose posljedice za zdravlje građana, ali i prirode općenito, naravno da je zabrinut“, poručila je.
Dodala je da se reakciju stanovnika ne može nazivati histerijom.
"Nema tu histerije, jer da ima histerije, već davno bi bili na Markovu trgu i ubrzali sve ovo“, zaključila je Vrkljan Radošević.
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