POTRES U KOLUMBIJI
Spasioci u utrci s vremenom: "Samo čekamo i uzdamo se u Boga"
Kolumbijske spasilačke službe utrkivale su se u srijedu s vremenom kako bi pronašle preživjele zarobljene pod ruševinama zgrada, dva dana nakon što je snažan potres usmrtio najmanje 250 ljudi u zapadnim dolinama i regiji uzgoja kave
"U utrci smo s vremenom kako bismo spasili živote", rekao je novinarima gradonačelnik Calija Alejandro Eder.
Upozorio je da je od ključnog roka od 72 sata, tijekom kojeg su izgledi za pronalaženje preživjelih znatno veći, preostalo manje od jednog dana.
"Nastavit ćemo raditi i nakon tog roka, ali važno je spasiti što više ljudi u ovome danu koji nam je preostao", rekao je te dodao da je spasiocima potreban mir i red kako bi pod planinama ruševina otkrili preživjele.
Ozlijeđeno 3770 ljudi, uništeno 9550 domova
Prema službenim procjenama, u potresu magnitude 7,4 prema Richteru, koji je tu južnoameričku državu pogodio u ponedjeljak u sedam sati ujutro po mjesnom vremenu, ozlijeđeno je 3770 ljudi, uništeno više od 9550 domova i pogođeno više od 30.300 obitelji.
U Caliju, trećem po veličini gradu u Kolumbiji, urušilo se više od 56 zgrada. Poginulo je najmanje 95 ljudi, a blizu 1000 je ozlijeđeno, pokazuju podaci udruženja glavnih gradova Asocapitales.
U Pereiri, smještenoj u samom srcu regije uzgoja kave, oko 55 kilometara od epicentra potresa, poginulo je najmanje 79 ljudi, navodi Asocapitales. Iz gradonačelnikova ureda priopćili su da se 300 ljudi smatra nestalima.
Prvi ispit za novog predsjednika
Indira Meneses, 49-godišnja medicinska sestra koja živi s dvoje djece i starijom majkom, rekla je da se prednji dio njezina doma u Pereiri urušio i zarobio ih unutra. Susjedi su im pomogli izaći, no taj trenutak iznova proživljavaju.
"Petero mojih susjeda poginulo je pod ruševinama", rekla je Meneses. "Čekamo da nam lokalne vlasti pomognu obnoviti i nadoknaditi ono što smo izgubili, ali zasad nitko nije došao."
German Bahamon, čelnik kolumbijskog saveza proizvođača kave, rekao je da su luke u Buenaventuri privremeno obustavile rad dok inspektori procjenjuju utjecaj odrona na ključne prometnice, ali da se "izvoz nastavlja uobičajeno, uglavnom preko karipskih luka".
Kolumbija je treći po veličini proizvođač kave u svijetu, a stotine tisuća obitelji ovise o tom sektoru.
Potres se dogodio samo nekoliko dana nakon inauguracije predsjednika Abelarda De La Esprielle, koji je tijesno pobijedio kandidata prethodne lijeve vlade na platformi usmjerenoj na smanjenje javne potrošnje i strožu sigurnost. Početkom tjedna posjetio je pogođena područja i obećao pomoć onima koji su u potresu ostali bez domova i posla.
Policijski sat
Nekoliko lokalnih gradonačelnika proglasilo je noćni policijski sat zbog mogućnosti pljački.
"Potres će biti prvi ispit za novog kolumbijskog predsjednika", rekao je Tiziano Breda, viši analitičar za Latinsku Ameriku i Karibe u organizaciji za praćenje sukoba ACLED.
"De La Espriella je vodio kampanju na platformi rezanja javnih financija, uključujući ukidanje sredstava državnom odjelu za upravljanje rizicima", dodao je. "Taj se odjel trenutačno nalazi na čelu operacije pružanja pomoći."
Kolumbijski ministar vanjskih poslova Omar Bula zanijekao je izvješća da je vlada odbila međunarodne ponude pomoći. Izjavio je da njegov ured koordinira isporuku pošiljki koje su počele pristizati iz Perua, Meksika i Salvadora.
Čelnik meksičkog tima za potragu i spašavanje Topos Azteca rekao je u videoporuci da je stigao izravno iz Venezuele, koju su krajem lipnja pogodila dva razorna potresa.
Spasioci u Caliju usredotočili su se na sedam zgrada u kojima bi još moglo biti preživjelih.
U kompleksu Torres del Limonar na jugu grada, stanovnici su s vojnicima, djelatnicima gradonačelnikova ureda i drugima formirali duge lance te prenosili ruševine s vrha gomile.
Naknadni potresi
Camilo Cano, dužnosnik vatrogasne postrojbe iz Bogote, rekao je za Reuters da su spasilačke akcije postale organiziranije nakon što je policija počela ograničavati pristup volonterima. To je smanjilo buku i vibracije, omogućivši senzorima da bolje otkriju pomake pod ruševinama. Dodao je da opasnost od jakih naknadnih potresa predstavlja rizik za veća okupljanja.
Cano je naveo da je iz stambenog bloka Torres del Limonar u prvih 12 sati spašeno više od 20 ljudi, a otad su živi izvučeni još troje ljudi i jedan pas.
"U ovom trenutku još imamo nade, barem dok ne prođu otprilike četiri dana", dodao je.
Među onima koji još čekaju vijesti o svojim najmilijima je i Marcela Perez. Rekla je da je 11-godišnja kći njezina partnera ostala zarobljena s bakom i djedom kada se zgrada urušila.
"Ovdje smo od ponedjeljka i čekamo da spase djevojčicu, kao i njezine baku i djeda", rekla je Perez. "Samo čekamo i uzdamo se u Boga."
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