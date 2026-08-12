slučaj gospić
Piršić: Ovo nije problem samo zaštite okoliša, već terorizma prema Hrvatskoj
U Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića gostovao je Vjeran Piršić, predsjednik Udruge Eko Kvarner. Komentirali su odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
"Prva stvar što je ključno reći: ovo nije problem samo zaštite okoliša. Ovo nije samo problem zločinačke organizacije. Ovo je problem terorizma prema Republici Hrvatskoj, jer zapravo s ovim se uništava, ne samo zbog klimatskih promjena, vjerojatno i najvrjedniji prostor Republike Hrvatske, nego se zapravo i zbog klimatskih promjena najvažniji resurs, a to je voda, veoma vjerojatno truje, i to trajno", rekao je Piršić.
Dodao je da zločin koji se događa u Gospiću nije samostalni incident. Podsjetio je na slučajeve u Vranjicu, Obrovac-Lužina, Dugi Rat, Crno Brdo i Ravne Kotare.
"Ali pogledajmo samo, recimo, ovaj zadnji primjer Crnog Brda i Ravnih kotara, kada su iz Tefa iz Šibenika dovozili na Crno Brdo, koji su desetljećima tvrdili da se ne truje. Dakle, cijeli sustav već desetljećima mutira prema tome da omogućava ovakve stvari, i bilo je samo pitanje dana da će doći smeće izvana, to jest opasni otpad, a ne samo iz Hrvatske kao što je bilo. Treće, ti ljudi koji su to radili, nitko nikad nije odgovarao", naglasio je.
Piršić je dodao da svi građani RH i gospodarstvenici plaćaju kaznu Europskoj uniji zbog Crnog Brda. "Zna se koji su ljudi potpisali studije, zna se koji su ljudi odobravali, zna se ljudi koji su potpisivali desetljećima laboratorijske nalaze koji su tvrdili da to nije opasno, a njemački su laboratoriji radili paniku zbog toga svega. Dakle, imamo apsolutnu amnestiju za ljude koji rade takve svinjarije u Hrvatskoj, u sustavu koji se radi već desetljećima", kaže.
Najgore od svega je, kaže, to što su ti ljudi još uvijek u sustavu. "Osim onih koji su otišli u mirovinu i hodaju svoje cucke subotom po Kaptol centru, ovdje imamo ljude koji nisu kažnjeni. Oni nisu kažnjeni za ne toliko velike svinjarije i zločine, ali velike svinjarije i zločine koje rade. Nije samo Gospić, nije samo Ravni kotari. Hrvatska je prepuna ovakvih svinjarija", poručio je.
Piršić je rekao da su oni kaznene prijave podnosili i 2007. godine, ali se nikad ništa nije dogodilo, niti se ikoga kaznilo.
"Einstein je rekao da ne možete riješiti problem u sustavu koji je nastao. Vjerujete li vi da će ljudi koji su svojim nečinjenjem i svojim prešutnim odobravanjem omogućili ovaj zločin, odabrati optimalan način rješavanja ovog problema u okolišu? Ja se bojim da neće", rekao je.
"Pitanje je možemo li državi koja je dopustila ovo dopustiti da bira metodu sanacije. Meni se čini da to nije razumno", istaknuo je i dodao: "Drugo, ako postoji toliko tehnologija koje mogu riješiti problem, tko bi mogao dati optimalnu tehnologiju, to jest tko bi mogao izvršnoj vlasti dati preporuku za optimalnu tehnologiju? I treće, što je, mislim, jako bitno u svemu tome, tko će to kontrolirati."
Rješenje za Gospić se, kaže, mora tražiti već danas, prije jesenjih kiša. "Dakle, prije nego što se problem radikalizira, svaki izgubljeni dan je dramatično izgubljeni dan", rekao je i poručio da je najbitnije praktički napraviti operativni plan koji se može brzo realizirati, a da to opet ne ispadne "epopeja ili nova pljačka kroz lažne sanacije".
Ovo je, poručuje, strateška odluka koju trebaju donijeti eksperti. "Ali, čini mi se da je jednostavno prekasno da čekamo sada predugo", rekao je i dodao da izvršna vlast negira problem. "To je kao kad alkoholičar ili narkoman kažu da nema problema, da to su zapravo samo zli susjedi. Ako se ovako izvršna vlast nastavi odnositi prema problemu, bojim se da će se katastrofa multiplicirati", rekao je.
Ovdje je pitanje, navodi, tko je dobio novac, koliko, kada, i zašto su oni koji su u sustavu šutjeli, i koliko su za to bili plaćeni. "Ovo nije pitanje racionalnih pitanja. Zaštita okoliša u Hrvatskoj je postala iracionalna još 2005., 2006., pa nama je ministar zdravlja zapravo rekao u svom kabinetu da će on dopustiti usmenu i dalje preradu azbesta u Vranjicu, iako je već i bio na snazi zakon koji je to zabranjivao. Da bi smirio nekakve socijalne tenzije, i to ga je nagovorio ministar gospodarstva", naglasio je.
Poručio je da je Hrvatska "zemlja snova za ljude koji žele napraviti ovakve svinjarije". "Je li nama jasno u kojoj državi uopće živimo? Pa to je država koja legalno ubija svoje ljude. Ne samo u Vranjicu, ne samo u Gospiću. Mi smo kolektivna žrtva pohlepnih političara i korumpiranih birokrata. I to tvrdimo već 20 godina", poručio je.
Izvršna, zakonodavna i sudska vlast, ističe, trebaju reći da je ovo nacionalna ugroza. "Ovo je nacionalna ugroza najvažnijeg dijela prostora zbog klimatskih promjena i strateških rezerva pitke vode. Kad se to kaže, treba logično napraviti krizni stožer. Ne komisiju, koja će mjesecima raspravljati, nego krizni stožer u koji mogu ući ljudi koji imaju dovoljno odlučnosti, hrabrosti, poštenja da riješe, i prije svega znanja da riješe problem", poručio je.
Naglasio je da postoje ljudi i stručnjaci u Europi i Europskoj uniji koji mogu dati ad hoc rješenje.
Upitan je li realna i točna procjena da nema zapravo opasnosti za tlo, za život, za ljude, u parametru širem od 100 metara od samog odlagališta otpada, Piršić je odgovorio: "Pa meni ovo zvuči nevjerojatno, ali ne mogu tvrditi da netko tu ne govori istinu. Ono što mogu sigurno tvrditi, otkad se kao amater, kao volonter, bavim zaštitom okoliša, kada se god dogodila bilo koja svinjarija, uvijek je nekakav republički državni inspektor rekao: nema nikakve opasnosti. Dakle, i prije nego što je izašao na teren", rekao je.
Dodao je da mu se čini da će u Hrvatskoj od bilo koga tko radi u sustavu dobiti ocjenu da nema nikakvih problema. "Ja se ispričavam ljudima koji rade savršeno i svjesno i savjesno svoj posao u sustavu. Ali ja zaista više, već 20 godina, ne vjerujem sustavu u Hrvatskoj", rekao je.
Kaže da je vjerojatno točno što su rekli da u vodi u Gospiću trenutno nema onečišćivača.
"Ali, to je sustav zaštite okoliša koji su zvali nekada "end of pipe". Dakle, kontroliranje na kraju, na kraju pipe, na kraju cijevi. To je bio suvremeni način zaštite okoliša, možda u Prvom svjetskom ratu negdje, zadnji puta. Dakle, to je toliko evoluiralo, mislim da jednostavno vi morate spriječiti nastanak problema, a ne da počnete rješavati problem kada bude zaista mjerljivo onečišćena voda u Gospiću", rekao je i dodao da je sludo čekati da se problem manifestira s onečišćenom vodom u Gospiću.
Kazao je da, kad bismo radili po metodama iz zemalja koje se brinu o svom okolišu, onda bismo prvo modelirali najgori mogući scenarij, koji je stravičan i vjerojatnost istoga. "I onda bi znali koji je rizik. I onda bi na točkama, ili po elementima, ili po segmentima koji pokazuju najveći rizik, išli na hitne operacije koje bi pokazale najveću vjerojatnost rješavanja problema. Jer ponekad najbolje rješavanje problema zbog eventualne sporosti nije optimalno. Nama treba ovdje optimalno rješenje", poručio je,
"Sad se zaista prvi put slažem da ne treba izazivati paniku, ali vjerojatno se problem još može bitno ublažiti, ako ne i spriječiti. Mislim, u krajnjem slučaju, vi zaista možete pročistiti sve, pa i veoma kontaminiranu vodu. Ali pitanje je koliko to košta, i pitanje je zašto", rekao je.
"Ako smo imali bogom dan, tako fantastičan vodonosnik, što je govorio pokojni profesor Srećko Božičević, kao što je Lika, i ako su to bile naše strateške rezerve, ako je to bila naša šansa da preživimo klimatske promjene, čak i u najgorem mogućem scenariju, i to smo išli uništiti zbog pohlepe nekoliko korumpiranih pojedinaca i sustava koji već desetljećima mutira u to da upravo omogućava ovakve stvari, umjesto da ih sprječava", zaključio je.
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