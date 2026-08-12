Piršić: Ovo nije problem samo zaštite okoliša, već terorizma prema Hrvatskoj

Ovdje je pitanje, navodi, tko je dobio novac, koliko, kada, i zašto su oni koji su u sustavu šutjeli, i koliko su za to bili plaćeni. "Ovo nije pitanje racionalnih pitanja. Zaštita okoliša u Hrvatskoj je postala iracionalna još 2005., 2006., pa nama je ministar zdravlja zapravo rekao u svom kabinetu da će on dopustiti usmenu i dalje preradu azbesta u Vranjicu, iako je već i bio na snazi zakon koji je to zabranjivao. Da bi smirio nekakve socijalne tenzije, i to ga je nagovorio ministar gospodarstva", naglasio je.