PAKLENA VRUĆINA
Split gori: Izmjerena najviša temperatura u povijesti mjerenja, dijelovi grada bez struje
U Splitu je u srijedu izmjerena najviša temperatura zraka u kolovozu otkad postoje mjerenja. Temperatura je dosegnula čak 39,2 stupnja Celzijeva, čime je srušen rekord star 11 godina. Istodobno, dijelovi grada su bez struje.
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Meteorolog Ivan Šolić objavio je da je novi rekord službeno potvrdio Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Dosadašnji kolovoški rekord u Splitu iznosio je 38,5 stupnjeva, a izmjeren je 13. kolovoza 2015. godine.
"Upravo je u Splitu izmjerena najviša temperatura zraka u kolovozu u povijesti mjerenja. S 39,2 °C srušen je rekord od 13. kolovoza 2015. godine koji je iznosio 38,5 stupnjeva Celzijevih", objavio je Šolić.
Naglasio je da je riječ o temperaturi zraka izmjerenoj u meteorološkom zaklonu, odnosno u hladu, na Marjanu.
Prema njegovim riječima, od početka mjerenja 1926. godine do danas u Splitu u kolovozu nikada nije zabilježena tako visoka temperatura, javlja Slobodna Dalmacija.
Dijelovi grada bez struje
Čitatelji Dalmacije Danas javljaju da je u srijedu poslijepodne dio Splita ostao bez električne energije.
Prema informacijama pristiglim oko 14:40 sati, struje nije bilo na području Dragovoda, dok su čitatelji izvijestili i da nekoliko semafora prema istočnom dijelu Splita nije radilo.
Ubrzo nakon toga stigla je i informacija o nestanku električne energije na području Vrborana na Kili. Za sada nema informacija o tome koliko je kućanstava pogođeno prekidom opskrbe, kao ni što je uzrokovalo nestanak struje.
Poseban oprez zbog ekstremne vrućine
Visoke temperature mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik, a posebno mogu pogoršati postojeće kardiovaskularne, respiratorne i bubrežne bolesti te druga kronična zdravstvena stanja.
Tijekom ekstremnih vrućina preporučuje se redovito rashlađivanje tijela i uzimanje dovoljno tekućine kako bi se spriječila dehidracija. Preporučuje se voda i napitci bez alkohola, kofeina i velikih količina šećera.
Boravak na izravnom suncu trebalo bi izbjegavati između 10 i 17 sati, a posebno se to odnosi na djecu, trudnice, starije osobe, srčane bolesnike i kronične bolesnike.
Ljudi koji rade na otvorenom trebali bi češće odlaziti na odmor u hlad te uzimati tekućinu otprilike svakih pola sata. Preporučuje se lagana i svijetla odjeća od prirodnih materijala te zaštita glave od izravnog sunca.
Tijekom dana poželjno je zatvoriti prozore i spustiti rolete, osobito na strani izloženoj suncu, dok bi prostorije trebalo provjetravati tijekom noći kada je vanjski zrak hladniji.
Također se preporučuje izbjegavati naporan fizički rad tijekom najtoplijeg dijela dana i, kada je to moguće, takve aktivnosti prebaciti u rane jutarnje sate.
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