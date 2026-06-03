NIZ INCIDENATA
VIDEO / Što se to događa u New Yorku? "Iz kanalizacija izlaze ljudi." Oglasila se i policija
Pažnju javnosti u New Yorku privukle su snimke misterioznih incidenata, na kojima se vidi kako skupina muškaraca izlazi iz kanalizacijskih odvoda u različitim četvrtima Brooklyna. Zbog toga je sve više objava na mrežama u kojima građani govore "da iz kanalizacija izlaze ljudi" te da ih to zabrinjava. No, policija ističe kako nema razloga za zabrinutost.
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"Kako bi se uvjerila da ne postoji prijetnja za javnost, Policijska uprava New Yorka (NYPD) poslala je posebno obučene pripadnike Jedinice za hitne intervencije u kanalizacijski sustav kako bi provjerili jesu li te osobe iza sebe ostavile nešto sumnjivo ili opasno - ništa nije pronađeno. Gradski Odjel za zaštitu okoliša, koji upravlja sustavom, također je proveo pregled i, prema svemu sudeći, nije utvrdio nikakvu štetu na opremi kanalizacijskog sustava", kazali su iz policije za NBC.
I just received exclusive video of the incident that occurred on McDonald Avenue and Avenue S in Brooklyn New York.— Viral News NYC (@ViralNewsNYC) May 29, 2026
It appears about 10 unknown individuals opened up a manhole in Brooklyn NY and went into the manhole.
It appears they stayed down there for about 2 hours.
One… https://t.co/JOA8vqzKFM pic.twitter.com/cAcnGhyyEN
Na jednoj snimci vidi se kako muškarac usred noći podiže poklopac, a potom skupina ulazi u kanalizaciju. Na drugoj snimci, muškarac iznutra otvara poklopac i izlazi na prometnu ulicu. Nakon njega iz šahta izlazi još nekoliko osoba, od kojih njih troje nosi lopate. Uz to, imali su i svjetiljke.
"Ulazak u kanalizacijski sustav je nezakonit i iznimno opasan. Kanalizacija može sadržavati brojne opasnosti, uključujući štetne i potencijalno smrtonosne plinove, nestabilne površine, rizik od poplava, strujne udare i skučen prostor. Zbog toga građani nikada ne bi smjeli ulaziti u njih", upozorio je glasnogovornik gradskog Odjela za zaštitu okoliša.
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