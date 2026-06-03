VIDEO / Što se to događa u New Yorku? "Iz kanalizacija izlaze ljudi." Oglasila se i policija

"Kako bi se uvjerila da ne postoji prijetnja za javnost, Policijska uprava New Yorka (NYPD) poslala je posebno obučene pripadnike Jedinice za hitne intervencije u kanalizacijski sustav kako bi provjerili jesu li te osobe iza sebe ostavile nešto sumnjivo ili opasno - ništa nije pronađeno. Gradski Odjel za zaštitu okoliša, koji upravlja sustavom, također je proveo pregled i, prema svemu sudeći, nije utvrdio nikakvu štetu na opremi kanalizacijskog sustava", kazali su iz policije za NBC.