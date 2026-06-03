Litra za 45 centi: Jeftino mađarsko mlijeko ruši cijene, domaći proizvođači kažu da nije pravo

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Dok cijene hrane i dalje rastu, na policama hrvatskih trgovina pojavilo se trajno mlijeko po rekordno niskoj cijeni od svega 45 centi po litri. Riječ je uglavnom o uvoznim UHT proizvodima iz Mađarske i drugih zemalja, koji se prodaju po cijeni nižoj od one koju domaći proizvođači dobivaju za sirovo mlijeko.

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Nakon uvođenja eura ovakvo se mlijeko prvo prodavalo za 69 centi, zatim za 67, pa 55 centi, da bi sada doseglo dosad najnižu cijenu.

Istodobno, hrvatski mljekari za litru mlijeka u otkupu dobivaju između 45 i 50 centi, što znači da se pojedini proizvodi u trgovinama prodaju jeftinije nego što košta sama sirovina.

Igor Rešetar, povjerenik za formiranje novog Odbora za mljekarstvo pri Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, upozorava da takva praksa nema ekonomskog smisla te smatra da bi je trebala istražiti Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, piše Suzana Župan u Novom listu.

"Samo je djelomično na bazi mlijeka i bijele boje"

Domaći proizvođači posebno kritiziraju kvalitetu dijela jeftinog uvoznog mlijeka. U Savezu udruga hrvatskih uzgajivača holstein goveda tvrde da se takvi proizvodi mlijekom nazivaju uglavnom u trgovačkim lancima te da je riječ o proizvodima koji su samo djelomično na bazi mlijeka i "bijele boje". Unatoč tome, zbog visokih troškova života sve više potrošača poseže upravo za najjeftinijim opcijama.

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Prema Rešetarovim riječima, velik dio viškova dolazi iz Mađarske, gdje je nakon epidemije slinavke i šapa država snažno financirala proizvodnju.

Kako je istodobno došlo do poremećaja na tržištu stoke, stvoreni su značajni viškovi mlijeka koji se sada plasiraju na okolna tržišta, uključujući hrvatsko.

Ugašeno 200 farmi u 2025.

Dok trgovine nude litru mlijeka za manje od pola eura, broj domaćih proizvođača nastavlja padati.

Krajem prošle godine bilo ih je 2.126, a danas ih je tek 2.067. U sektoru upozoravaju da je samo prošle godine ugašeno oko 200 farmi muznih krava te da je hrvatska samodostatnost u proizvodnji mlijeka pala na nešto više od 40 posto.

Iako pojedini proizvođači bilježe blagi rast proizvodnje zahvaljujući državnim potporama, mljekari upozoravaju da dugoročno ne mogu konkurirati dampinškim cijenama uvoznog mlijeka, zbog čega domaća proizvodnja i dalje ostaje pod velikim pritiskom.