HZMO u jednom gradu prodaje čak deset stanova po povoljnim cijenama

Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u cijenu, a ostalim ponuditeljima HZMO će vratiti jamčevinu u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude, s tim da ponuditelj kojem se vraća jamčevina nema pravo na kamate za razdoblje od njezine uplate do isplate", poručuju iz HZMO-a, prenosi tportal.