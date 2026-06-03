"viđeno-kupljeno"
HZMO u jednom gradu prodaje čak deset stanova po povoljnim cijenama
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) prodaje čak deset stanova od 25 do 40 kvadrata u Pakracu, u zgradi u Ulici braće Radić 14 i 14a.
Oglas
Kako se navodi u objavljenom javnom natječaju, četiri suterenska stana do 40 kvadrata prodaju se po cijeni od 6540 eura do 8970 eura.
Na prvom se katu prodaju tri stana, od 25 do 40 kvadrata, po cijenama od 12.500 do 28.200 eura. Na drugom se katu prodaju tri stana iste kavdrature, po cijeni od 21.800 do 30.800 eura.
Svi se stanovi prodaju po načelu "viđeno-kupljeno".
"Prodavatelj ne odgovara za pravne i materijalne nedostatke nekretnine koja je predmet javne prodaje. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u visini deset posto početne cijene nekretnine u korist Državnog proračuna.
Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u cijenu, a ostalim ponuditeljima HZMO će vratiti jamčevinu u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude, s tim da ponuditelj kojem se vraća jamčevina nema pravo na kamate za razdoblje od njezine uplate do isplate", poručuju iz HZMO-a, prenosi tportal.
Krajnji rok za pisane ponude je 26. lipanj, dok će javno otvaranje ponuda biti 9. srpnja 2026. u 10 sati u prostorijama HZMO-a u Zagrebu na adresi Antuna Mihanovića 3. Otvaranju ponuda mogu nazočiti samo ponuditelji ili opunomoćenici ponuditelja s punomoći ovjerenom kod javnog bilježnika.
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju, navodi se, imaju sve domaće fizičke i pravne osobe te strane fizičke i pravne osobe, državljani EU ili država s kojima RH ima uspostavljen reciprocitet u pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas