Raste dug i potrošnja kućanstava: Tko najviše osjeća inflaciju?

Tako je kućanstvima s najnižim dohocima potrošnja na režije u 2023. bila veća u odnosu na 2021. za 38 posto, potrošnja na potrošačku robu i usluge za 45 posto, a potrošnja na hranu u kući i izvan kuće za 56 posto. Istodobno, kućanstvima s najvišim dohocima potrošnja na režije bila je veća za 25 posto, potrošnja na potrošačku robu i usluge za 60 posto, a potrošnja na hranu u kući i izvan kuće za 44 posto.. "Ta kretanja uglavnom treba pripisati inflaciji potrošačkih cijena i plaća, posebice u razdoblju između četvrtog i petog vala AFPK-a", napominju iz HNB-a.