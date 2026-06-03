Stižu novi sustavi za sigurnost na cestama, evo što će se sve pratiti

Uvest će se signal za hitno kočenje. "Sustav će se aktivirati na način da će kočiona svjetla, štop svjetla početi treperiti u slučaju još većeg intenziteta i potrebe kritičnog vremena. Upalit će se svi pokazivači smjera kao znak upozorenja na opasnost što će dati vremena vozačima koji voze iza da mogu pravovremeno reagirati", objasnio je za Dnevnik Nove TV Sinan Alispahić iz HAK-a.