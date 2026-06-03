Bosanac: Izvješće Europskog parlamenta o Srbiji bit će vrlo neugodno za Beograd

"Od prosvjeda koji su uslijedili nakon pada nadstrešnice došlo je do velikih promjena. Europska komisija toga je svjesna, ali i dalje pokušava održati određeni kanal komunikacije s vlastima u Beogradu. U međuvremenu se promijenio i geopolitički kontekst, posebno nakon dolaska nove administracije Donalda Trumpa, pa postoji određena razina tolerancije prema onome što se inače ne bi toleriralo kako se ne bi potpuno izgubila veza sa srpskim eurointegracijama“, zaključio je Brkić.