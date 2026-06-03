PICULIN DOKUMENT
Bosanac: Izvješće Europskog parlamenta o Srbiji bit će vrlo neugodno za Beograd
Europski parlament ovog tjedna raspravlja o izvješću izvjestitelja Tonina Picule o Srbiji, na koje je podneseno više od 500 amandmana. Zastupnik u Europskom parlamentu Gordan Bosanac kaže da dokument donosi vrlo kritičnu ocjenu stanja u Srbiji te zaključuje da ne postoji stvarna politička volja za približavanje Europskoj uniji.
Bosanac ističe da je broj podnesenih amandmana neuobičajeno velik te da se takve brojke uglavnom viđaju kod rasprava o ključnim temama poput europskog proračuna. Prema njegovim riječima, interes političkih skupina pokazuje koliko je stanje u Srbiji postalo važno pitanje u Bruxellesu.
"Izvješće nije nimalo povoljno za Srbiju. U njemu nema gotovo ničega pozitivnog. Europski parlament često je kritičniji od Europske komisije i Vijeća jer djeluje neovisno, ali Komisija takvo izvješće ne može jednostavno ignorirati“, rekao je Bosanac za N1.
Dodao je kako je opći zaključak dokumenta da Srbija ne pokazuje ni konkretan napredak ni iskrenu želju za članstvom u Europskoj uniji, javlja N1 Srbija.
Brkić: Srbija se ne kreće prema europskim integracijama
Potpredsjednik stranke SRCE i bivši diplomat Mihailo Brkić smatra da je glavni problem Srbije stanje vladavine prava, koje se posljednjih godina dodatno pogoršalo.
"Pitanje vladavine prava ne odnosi se samo na pravosuđe, nego i na funkcioniranje demokracije, slobodne izbore i borbu protiv korupcije. Kad se sve to sagleda zajedno, jasno je da Srbija ne dobiva pozitivne ocjene i da se ne kreće prema europskim integracijama, nego u suprotnom smjeru“, rekao je Brkić.
Govoreći o nešto blažem tonu Europske komisije prema vlastima u Beogradu, Bosanac smatra da Komisija mora voditi računa o diplomatskim odnosima i pregovorima, dok je uloga Europskog parlamenta biti otvoreniji i kritičniji.
"Komisija ne može vječno taktizirati. Kako nema vidljive iskrene želje Srbije za ulaskom u EU, morat će slati jasnije i oštrije poruke. Mislim da se to već počinje događati“, rekao je.
Brkić: Tolerancija prema onome što se inače ne bi toleriralo
Osvrnuo se i na nedavne izjave europske povjerenice za proširenje Marte Kos, koja je pozdravila usvajanje pojedinih zakona u Srbiji. Bosanac smatra da njezine riječi nisu bile nekritična podrška vlastima.
"Kad se napravi određeni korak, to treba priznati, bez obzira na to kako ga javnost doživljava. Mislim da se možda samo nespretno izrazila“, kazao je.
Brkić pak ocjenjuje da je razdoblje izrazito bliskih odnosa Bruxellesa i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića završeno te da su se okolnosti posljednjih godinu i pol značajno promijenile.
"Od prosvjeda koji su uslijedili nakon pada nadstrešnice došlo je do velikih promjena. Europska komisija toga je svjesna, ali i dalje pokušava održati određeni kanal komunikacije s vlastima u Beogradu. U međuvremenu se promijenio i geopolitički kontekst, posebno nakon dolaska nove administracije Donalda Trumpa, pa postoji određena razina tolerancije prema onome što se inače ne bi toleriralo kako se ne bi potpuno izgubila veza sa srpskim eurointegracijama“, zaključio je Brkić.
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