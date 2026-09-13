VIDEO / Vrh države stigao u Milnu: U tijeku je sastanak o požaru na Braču

Zapovjednik Operativne zone Brač Nikola Martinić Dragan za Hinu je rekao kako je požar oko podneva u zadovoljavajućem stanju te gotovo kontroliraju cijelu frontu, a veliku pomoć su im pružile zračne snage koje su na požarištu od ranog jutra.

"Na terenu je više od 280 vatrogasaca i 66 vozila iz cijelog priobalja i nešto s kontinenta. Radi se veliki posao. Iako ima još nešto vjetra mislim da imamo veliku šansu da požar kontroliramo do kraja dana. Ipak treba pričekati što će nam vrijeme donijeti popodne. Zadnje informacije su da su dvije osobe ozlijeđene od čega jedna teže. Druge ozljede su uglavnom bile respiratorne. Riječ je o civilima, dok među vatrogascima nema ozlijeđenih", kazao je Martinić Dragan.

Nastavio je kako su im u požaru bili prioritet gosti i osoblje resorta Gave koji su bili zarobljeni unutar vatrene stihije. Građanima je zahvalio na podršci vatrogascima kojima to puno znači. Zamolio je da se ne paničari u takvim situacijama niti vjeruje lažnim informacijama nego da slušaju službene kanale.

Tucaković: Trenutna situacija na terenu mirnija

Kako je trenutna situacija na terenu mirnija za Hinu je potvrdio i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković koji kaže da još na nekoliko mjesta ima dima, kao i da su trenutno na terenu aktivna dva kanadera. Dodao je i da je sličnost između požara u Omišu i na Braču iznimno suha vegetacija i brzi razvoj požara.