DRAMATIČNO STANJE NA OTOKU
VIDEO / Vrh države stigao u Milnu: U tijeku je sastanak o požaru na Braču
Veliki požar na Braču i dalje je aktivan, no Milna, gdje je tijekom noći situacija bila kritična, obranjena je od vatre. Evakuirano je više od 600 ljudi, a dvjema je osobama pružena medicinska pomoć u KBC-u Split od kojih se jedna bori za život
Na Brač su u jutarnjim satima stigla i četiri kanadera koji su se uključili u gašenje požara.
Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je za Radio Sljeme da je iza vatrogasaca iznimno teška noć. Požar se tijekom noći proširio prema uvalama u kojima se nalazio velik broj ljudi, uključujući strane turiste, zbog čega je provedena evakuacija.
9 Objava
15:41
prije 19 min.
Izbio novi požar na Braču: Gori iznad Bola
Oko 14.30 sati na Braču je izbio novi požar otvorenog prostora, ovoga puta na području iznad Bola.
15:24
prije 37 min.
Vrh države i vatrogasnog sustava stigao u Milnu
Na sastanku koji je počeo u 15 sati došli su Tomo Medved, Tonči Glavina, Slavko Tucaković, Blaženko Boban, novi glavni državni inspektor Tonči Glavinić te čelnici svih bračkih gradova i općina, javlja Dalmacija Danas.
Tema je stanja na požarištu koje već danima zahvaća zapadni dio otoka.
13:23
prije 2 h
Na pola Brača padala kiša, a na drugoj polovici gdje je gorjelo - nije
Zapovjednik Operativne zone Brač Nikola Martinić Dragan za Hinu je rekao kako je požar oko podneva u zadovoljavajućem stanju te gotovo kontroliraju cijelu frontu, a veliku pomoć su im pružile zračne snage koje su na požarištu od ranog jutra.
"Na terenu je više od 280 vatrogasaca i 66 vozila iz cijelog priobalja i nešto s kontinenta. Radi se veliki posao. Iako ima još nešto vjetra mislim da imamo veliku šansu da požar kontroliramo do kraja dana. Ipak treba pričekati što će nam vrijeme donijeti popodne. Zadnje informacije su da su dvije osobe ozlijeđene od čega jedna teže. Druge ozljede su uglavnom bile respiratorne. Riječ je o civilima, dok među vatrogascima nema ozlijeđenih", kazao je Martinić Dragan.
Nastavio je kako su im u požaru bili prioritet gosti i osoblje resorta Gave koji su bili zarobljeni unutar vatrene stihije. Građanima je zahvalio na podršci vatrogascima kojima to puno znači. Zamolio je da se ne paničari u takvim situacijama niti vjeruje lažnim informacijama nego da slušaju službene kanale.
Tucaković: Trenutna situacija na terenu mirnija
Kako je trenutna situacija na terenu mirnija za Hinu je potvrdio i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković koji kaže da još na nekoliko mjesta ima dima, kao i da su trenutno na terenu aktivna dva kanadera. Dodao je i da je sličnost između požara u Omišu i na Braču iznimno suha vegetacija i brzi razvoj požara.
"Onaj u Omišu je bio daleko jači i silovitiji požar koji se odigrao u kratkom vremenu, dok se na Braču već danima vjetar vrti i kako se kreće tako pali novo područje. Razvoju i brzom širenju požara upravo pogoduje suha vegetacija. Ova godina je specifična zbog suhoće vegetacije i brzog, naglog širenja uslijed vjetra. To je ono što nas upozorava za budućnost. Imamo situaciju gdje je na pola Brača padala kiša, a na drugoj polovici nije. Riječ je o nekakvim fenomenima koji nas upozoravaju da moramo raditi više pristupnih puteva za vatrogasce", objasnio je Tucaković.
Kazao je i kako su na Braču imali vlastitu cisternu vode od 33 tisuće litara, dok je druga na području Makarske. Do sada su obavili čak tri promjene vatrogasaca na terenu.
Gradonačelnica Supetra: Strani turisti iz privatnog smještaja u sportskoj dvorani
Gradonačelnica Supetra Ivana Marković je Hini kazala da su strane turiste koji su bili u privatnom smještaju u Osibovoj smjestili u sportsku dvoranu. Tamo ih je ukupno 45, uglavnom se radi o Mađarima koji su dobili i tople obroke. Među njima nema ozlijeđenih.
"Zahvaljujem svima. Sve je odlično organizirano, svatko radi svoj dio posla i svaka pohvala načelnicima s otoka koji su cijelu noć bdjeli da se sve odradi kako treba. Turisti iz Gave su bili u privatnom smještaju u Osibovoj, Postirama i Bolu, a u međuvremenu je hotelska kuća u čijem vlasništvu je Gava je preuzela to na rješavanje", izjavila je Marković.
12:11
prije 3 h
Požar progutao bungalove na Braču, žena nakon pada s broda životno ugrožena
Veliki požar na zapadnom dijelu Brača još nije u potpunosti ugašen. U uvali Osibova vatra je zahvatila bungalove, a neki su objekti potpuno izgorjeli. Nad područjem se nadvio gust crni dim, dok vatrogasci pokušavaju spriječiti daljnje širenje vatre.
Ipak, najnovije informacije s terena govore da je ukupno stanje na požarištu znatno bolje.
Zapovjednik Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević rekao je za Slobodnu Dalmaciju da više nema otvorenog plamena te da vatrogasci saniraju požarište.
"Kakvo je stanje na požarištu bilo, mogu reći da je sadašnje stanje dobro, čak odlično. Nema više otvorenog plamena i rješavaju se izdimljavanja. U gašenju nam pomažu jedan kanader i jedan Fire Boss", rekao je Kovačević.
Bura će okrenuti na tramontanu
Bura, međutim, još ne slabi, a prema vremenskim prognozama poslijepodne bi vjetar trebao okrenuti na tramontanu.
Kovačević kaže da je i na području Milne situacija neusporedivo bolja nego ranije te da se ondje također saniraju izdimljavanja.
Tijekom prijepodneva situacija u uvali Osibova bila je znatno dramatičnija. Vatra je zahvatila tamošnje bungalove, a dio objekata potpuno je izgorio. Vatrogasci su se borili s plamenom nastojeći spriječiti njegovo daljnje širenje.
Požar koji je zahvatio zapadni dio Brača tijekom noći ponovno se snažno razbuktao, zbog čega je provedena djelomična evakuacija stanovnika i turista iz ugroženih uvala. Ukupno je evakuirano više od 600 ljudi.
Oko 200 ljudi, među kojima su bili i strani turisti, zbrinuto je u sportskoj dvorani u Supetru i pastoralnom centru u Postirama.
Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković ranije je rekao da nema informacija o teže ozlijeđenima, dok je dio objekata oštećen u požaru.
10:52
prije 5 h
Dvoje ljudi završilo u KBC-u Split nakon požara na Braču, 76-godišnjakinja životno ugrožena
Dvije osobe zatražile su liječničku pomoć u KBC-u Split zbog posljedica velikog požara koji od petka gori na Braču. Jedna osoba zadržana je na bolničkom liječenju i životno je ugrožena, dok je druga nakon obrade puštena kući.
Kako doznaje Slobodna Dalmacija iz splitske bolnice, 76-godišnja žena hospitalizirana je u Jedinici intenzivnog liječenja Klinike za plućne bolesti KBC-a Split zbog posljedica utapanja.
Njezino je stanje teško i životno je ugrožena.
Prema neslužbenim informacijama, 76-godišnjakinja je pala s broda koji je tijekom požara na području Milne sudjelovao u evakuaciji ljudi na sigurnije lokacije.
Liječnička pomoć pružena je i 27-godišnjaku koji je bio izložen dimu. Nakon medicinske obrade otpušten je na kućnu njegu.
Veliki požar na Braču traje od petka, a tijekom noći provedena je opsežna evakuacija stanovnika i turista s ugroženog područja Milne, uključujući i evakuaciju morskim putem.
09:29
prije 6 h
FOTO / Stotine ljudi bježale pred vatrom prema moru: U velikoj akciji evakuirano ih više od 600
Velika akcija spašavanja i evakuacije provedena je tijekom noći na zapadnoj strani Brača, gdje su stotine ljudi pred požarom potražile spas uz obalu i na moru. Prema podacima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, turističkim brodovima evakuirano je ukupno 500 ljudi, dok je još 185 osoba ukrcano i prevezeno spasilačkim brodicama Lučke kapetanije Split i njezinih ispostava.
Među ljudima koji su se našli u opasnosti bilo je djece, starijih i nemoćnih osoba.
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08:30
prije 7 h
Brane se Obršje i Osibova, vatrogasci čuvaju ribogojilište
Jaka bura i dalje otežava gašenje velikog požara na Braču. Vatrogasci su trenutačno usredotočeni na područje Obršja i uvale Osibova, no situacija je povoljnija nego u subotu navečer.
Četiri kanadera stigla su na Brač i uključila se u gašenje požara.
O stanju na požarištu oglasila se načelnica Općine Bol Katarina Marčić, koja je poručila da je iza vatrogasaca još jedna teška i neprospavana noć.
Situacija na području Milne u pojedinim je trenucima bila kritična, no prema posljednjim informacijama stanje je znatno bolje.
"Iza vatrogasaca je još jedna teška i neprospavana noć. U pojedinim trenucima situacija na području Milne bila je kritična, no prema posljednjem izvješću stanje je sada znatno povoljnije", objavila je Marčić.
Glavnina požarne fronte pomaknula se prema zapadnom dijelu poluotoka, odnosno prema uvali Osibova i Bateriji. Dio vatrogasnih snaga ostao je raspoređen prema ribogojilištu, gdje je tijekom noći obranjen veći broj objekata kojima je prijetila vatra.
Neizvjesna situacija i dalje je na području stoljetne borove šume, gdje vatrogasci nastavljaju braniti ugrožene objekte.
Tijekom noći više stotina ljudi s ugroženog područja zbrinuto je u prihvatnim centrima i hotelima. U zbrinjavanju su sudjelovale lokalne službe, policija, turističke zajednice i Crveni križ.
Pomoć iz zraka očekivala se nakon svitanja, a četiri kanadera potom su stigla na Brač i uključila se u gašenje.
Prema trenutačno dostupnim informacijama, nema ozlijeđenih.
"Hvala svim vatrogascima, policiji, Crvenom križu, službama, volonterima i svima koji pomažu na terenu", poručila je Marčić.
07:18
prije 8 h
Veliki požar na Braču gori već treći dan, a dosad je zahvatio oko 3000 hektara makije, niskog raslinja i borove šume. Vatrogasci se i dalje bore s vatrom na teško pristupačnom terenu, a gašenje dodatno otežava bura.
Na terenu su 174 vatrogasca s 53 vozila, uz brojna pojačanja iz okolnih županija. Tijekom dana u gašenje se uključuju i protupožarni zrakoplovi, javlja HRT.
Kuće su zasad obranjene, no situacija je tijekom noći bila posebno ozbiljna na području Milne, kojoj je vatra prijetila s požarnog pravca Ložišća – Bobovišća.
Hrvatska vatrogasna zajednica izvijestila je da je požar i dalje aktivan te da bura širi vatru prema južnoj strani otoka, na izrazito nepristupačnom području obraslom gustim raslinjem.
Posebno zahtjevna situacija je na području uvale Maslinova, gdje konfiguracija terena vatrogascima otežava pristup i gašenje.
Sve raspoložive snage bile usmjerene prema Milni
Tijekom noći aktivna je bila i požarna fronta prema Milni, zbog čega su na obranu naselja i obližnjih turističkih objekata bile usmjerene sve raspoložive vatrogasne snage.
Prema informacijama Vatrogasnog operativnog područja Brač, u tom trenutku nije bilo potrebe za evakuacijom stanovništva na području Milne.
Zbog približavanja vatre zatraženo je i aktiviranje sustava SRUUK, kojim su građani pozvani na oprez i praćenje uputa žurnih službi.
Iz Hrvatske vatrogasne zajednice upozorili su građane da zbog požara, ali i vremenskih uvjeta koji pogoduju njegovu širenju, budu posebno oprezni.
Pozvali su ih da ne koriste prometnice u blizini požarišta i da se ne približavaju vatri radi fotografiranja ili snimanja jer time mogu otežati rad vatrogasaca.
"U slučaju da se nađete u blizini požara, slušajte upute vatrogasaca i drugih nadležnih službi", poručili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice.
07:11
prije 8 h
Traži se smještaj za ljude iz Milne
Turistička zajednica grada Supetra uputila je oko ponoći apel stanovnicima Supetra, Miraca, Splitske, Škripa i drugih mjesta na Braču koja nisu zahvaćena požarom da pomognu stanovnicima Milne kojima je potreban smještaj.
"Molimo sve građane Supetra, Miraca, Splitske, Škripa i ostalih naselja koja nisu zahvaćena požarom, ukoliko imate praznih kapaciteta za smještaj osoba iz Milne, da se jave", poručili su iz Turističke zajednice.
Građani koji mogu ponuditi smještaj mogu se javiti na brojeve 091 631 1122 i 021 630 551.
Iz Turističke zajednice izvijestili su i da je njihov info centar, koji se nalazi pokraj caffe bara Tope, otvoren te je građanima na raspolaganju za informacije i pomoć, javlja Slobodna Dalmacija.
Apel je upućen nakon što se požar proširio na područje Milne, zbog čega je dio stanovnika morao napustiti svoje domove.
Dodatni problem predstavlja činjenica da trajekti noću ne prometuju, pa je dio evakuiranih stanovnika boravio u automobilima.
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