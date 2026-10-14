INCIDENT NA TREŠNJEVCI
VIDEO / Prepoznajete li ovog čovjeka? Traži ga zagrebačka policija
Zagrebačka policija objavila je fotografije i videosnimku muškarca za kojeg sumnja da ima saznanja o kaznenom djelu počinjenom u kolovozu na Trešnjevci te pozvala građane da pomognu u njegovu identificiranju.
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Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka, nepoznati je počinitelj u noćnim satima 15. i 16. kolovoza 2026. godine na Zagrebačkoj cesti počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.
Policija je objavila fotografije i snimku osobe za koju se pretpostavlja da raspolaže informacijama o tom događaju.
Riječ je o muškarcu starom oko 45 godina, srednje tjelesne građe. U vrijeme kada je snimljen nosio je tamnu trenirku, plavu majicu kratkih rukava s bijelim dijagonalnim crtama, tamnu šilt-kapu i tamne tenisice.
Građani koji imaju korisne informacije o muškarcu mogu se javiti policiji na broj 192 ili putem e-mail adrese [email protected]. Informacije mogu dostaviti i anonimno.
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