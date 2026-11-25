Poziva se Grad Zagreb, kao osnivač Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, da preuzme odgovornost za stanje u ustanovi te se nalaže Upravnom vijeću Klinike, ravnateljstvu i nadležnom Gradskom uredu za zdravstvo, socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom da bez odgode u najkraćem mogućem roku uspostave sve organizacijske, stručne i upravljačke procese u skladu s važećim propisima, kako bi se osiguralo zakonito, sigurno i nesmetano funkcioniranje ustanove te kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite pacijentima.