"Naš gradonačelnik imao je odličnu želju i cilj da napravi najbolji Advent. Ljudi su, vjerujem, počeli iz neznanja s objavama na društvenim mrežama, jer ne vide koliko jedna takva zvijezda donosi Splitu. Jednostavno je gradonačelnik ostavljen na vjetrometini, sa svih strana, i u jednu ga ruku razumijem, a u drugu mu zamjeram. Onda smo se mi pokrenuli između sebe da probamo organizirati koncert, da prikupimo sredstva. Ne samo mi ugostitelji, nego i brojni poduzetnici. Prikupljena je prilična svota, jer zapravo svi mi želimo da se dogodi koncert, što je bilo jasno i po reakcijama nakon otkazivanja", otkrio je pa dodao da poziva Grad Split da se pridruži akciji.