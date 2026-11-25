Veliki obrat
Splitski ugostitelji i poduzetnici skupljaju novac kako bi se koncert Dine Merlina ipak održao
Skupina splitskih ugostitelja, hotelijera i drugih poduzetnika odlučila se ujediniti s ciljem da se koncert Dina Merlina, koji se 30. prosinca trebao održati na Rivi, a otkazan je zbog peticije koja se proširila društvenim mrežama, ipak održi.
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Potvrdio je to novinarki Slobodne Dalamcije Petri Klarić jedan od splitskih poduzetnika koji su spremni izdvojiti vlastita sredstva kako bi se koncert održao.
"Naš gradonačelnik imao je odličnu želju i cilj da napravi najbolji Advent. Ljudi su, vjerujem, počeli iz neznanja s objavama na društvenim mrežama, jer ne vide koliko jedna takva zvijezda donosi Splitu. Jednostavno je gradonačelnik ostavljen na vjetrometini, sa svih strana, i u jednu ga ruku razumijem, a u drugu mu zamjeram. Onda smo se mi pokrenuli između sebe da probamo organizirati koncert, da prikupimo sredstva. Ne samo mi ugostitelji, nego i brojni poduzetnici. Prikupljena je prilična svota, jer zapravo svi mi želimo da se dogodi koncert, što je bilo jasno i po reakcijama nakon otkazivanja", otkrio je pa dodao da poziva Grad Split da se pridruži akciji.
U njihovoj organizaciji ovaj koncert imao bi i humanitarni karakter – na ugostiteljskim stolovima tijekom trajanja Adventa nalazili bi se QR kodovi pomoću kojih bi gosti mogli donirati sredstva udruzi "Bilo srce", a broj za donacije vrtio bi se na ugostiteljskim TV ekranima.
"Naš narod uvijek je jak kad se triba ujediniti, ajmo zajedno napraviti jednu lipu priču", poručio je splitski poduzetnik.
Podsjetimo, koncert Dine Merlina na splitskoj Rivi trebao je biti jedan od središnjih događaja ovogodišnjeg Adventa, no prošlog je tjedna gradonačelnik Tomislav Šuta potvrdio da ugovor s pjevačem ipak neće biti potpisan. Odluka je uslijedila nakon burnih reakcija dijela javnosti i internetske peticije koju je u kratkom roku potpisalo više od 21 tisuću građana.
Potpisnici peticije pobunili su se zbog visine troškova organizacije – u javnosti se baratalo procjenom od 140 tisuća eura za honorar pjevača te dodatnih 160 tisuća eura za produkciju dvodnevnog programa – te su zatražili da se taj novac preusmjeri za kupnju novog PET/CT uređaja za KBC Split. Gradonačelnik Šuta tada je poručio da "ne želi nikakve podjele u društvu" te je odustao od angažmana, dok je Merlinov menadžment odbacio navode o vrtoglavim iznosima, istaknuvši da su dio troškova trebali pokriti sponzori. Najavili su i moguće pravne korake zbog reputacijske štete.
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