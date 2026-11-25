Upitan o pismu u kojem se spominju nepravilnosti u bolnici, Vagić je rekao da su odgovorili ministrici, da se zalaže za transparentnost. "Ako je nešto upitno, treba istražiti. Postoje institucije koje trebaju reći je li nešto ispravno ili ne, apsolutno smo protiv paušalnih ocjena u tome je li nešto u redu ili ne", poručio je.