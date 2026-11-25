kbc sestre milosrdnice
Ravnatelj Vinogradske o Zadravec i radiolozima: Jedan kolega je povukao ostavku
Ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice Davor Vagić održao je konferenciju za medije na kojoj je govorio o poništenju odluke o imenovanju Dijane Zadravec te o 18 radiologa koji su dali otkaze.
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Poručio je da se radi o poništenju odluke o odabiru kandidata i poništenje natječaja u tom dijelu. "Cijelo ovo vrijeme svim našim pacijentima bolnica najnormalnije funkcionira. Niti jedna pretraga nije otkazana zbog toga šti je 18 kolega dalo otkaze. Jedan kolega, čiji je danas bio zadnji radni dan prije otkaza, je povukao odluku o otkazu", rekao je novinarima.
Svih 18 radiologa koji su dali otkaze su, kaže, radili cijelo vrijeme. Što će biti dalje, dodao je, vidjet će.
"Kolega Luka Novosel zasad je vršitelj dužnosti. Bio je to jučer, a jest i danas. Ići ćemo na raspisivanje novog natječaja. Ne možemo govoriti o razlozima poništenja prethodnog natječaja dok o tome ne budu obaviješteni kandidati koji su se na njega prijavili".
Je li se čuo s Dijanom Zadravec? "Pravna služba je poslala obavijest svim kandidatima. Pokušali smo ne obavijestiti nikoga drugog prije nego kandidati budu obaviješteni", rekao je.
"Za kolegicu Zadravec mogu reći da je odlični neuroradiolog. Sve ćemo uključiti u razgovore", dodao je.
Upitan o pismu u kojem se spominju nepravilnosti u bolnici, Vagić je rekao da su odgovorili ministrici, da se zalaže za transparentnost. "Ako je nešto upitno, treba istražiti. Postoje institucije koje trebaju reći je li nešto ispravno ili ne, apsolutno smo protiv paušalnih ocjena u tome je li nešto u redu ili ne", poručio je.
Prvi natječak, kaže, bio je poništen zbog proceduralnih razloga. Nemaju neki rok za novi natječaj, ali kaže da ga očekuju u razumnom roku.
Upitan o zabrinutosti pacijenata koji se liječe u Klinici za tumore, Vagić je poručio da nemaju razloga za strah.
"Ono što hoću reći našim pacijentima je da nemaju razloga za zabrinutost, da vjeruju svojim liječnicima, svojim onkolozima, svojim kirurzima, svojim radiolozima", rekao je.
Izrazio je nadu da će radiolozi iz Klinike za tumore povući otkaze i nastaviti raditi te da će to pridonijeti smirivanju situacije.
"Naš zadatak i naša odgovornost je sigurnost naših pacijenata na prvom mjestu", istaknuo je Vagić. Dodao je da mu je drago što ni u jednom trenutku pružanje zdravstvene skrbi nije dovedeno u pitanje.
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