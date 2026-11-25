MARTA BRANCO/PEXELS

Prosječna plaća za puno radno vrijeme u Luksemburgu bila je 2025. godine više nego pet puta veća nego u Bugarskoj. Kada se u obzir uzmu lokalne cijene, Grčka zauzima posljednje mjesto, a prosječnom plaćom u Luksemburgu može se kupiti otprilike tri puta više.

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Prosječna godišnja plaća prilagođena punom radnom vremenu u Europskoj uniji 2025. godine iznosila je 41.464 eura, prema podacima Eurostata objavljenima 6. studenoga 2026. godine.

Razlike među zemljama bile su velike. U Luksemburgu je prosječna plaća bila više nego pet puta veća nego u Bugarskoj.

Kako bi se olakšala usporedba plaća među zemljama, Eurostat plaće zaposlenih s nepunim radnim vremenom preračunava na ekvivalent punog radnog vremena.

U kojim su zemljama, dakle, prosječne plaće bile najviše, a u kojima najniže? Kako se poredak mijenja kada se u obzir uzme kupovna moć i kako stručnjaci objašnjavaju te razlike?

Luksemburg ima najviše plaće

Među 26 zemalja EU-a obuhvaćenih Eurostatovim rangiranjem, u kojemn nedostaju podaci za Nizozemsku, prosječne bruto plaće prilagođene punom radnom vremenu kretale su se od 16.201 eura u Bugarskoj do 85.609 eura u Luksemburgu, što je više nego peterostruki iznos bugarske prosječne plaće, piše Euronews.

Među ostalim zemljama najviše prosječne plaće imale su Danska (73.500 eura), Irska (64.387 eura), Belgija (61.984 eura) i Austrija (60.727 eura). Time je zaokružena skupina pet vodećih zemalja, u kojima prosječne godišnje plaće premašuju 60.000 eura.

Hrvatska je na 17. mjestu, s prosječnom godišnjom bruto plaćom od 26.933 eura, što je oko 35 posto manje od prosjeka EU-a.

Njemačka predvodi četiri najveća gospodarstva EU-a

Među četiri najveća gospodarstva Europske unije Njemačka je imala najvišu prosječnu plaću, koja je iznosila 56.360 eura. Francuska je s 44.734 eura bila nešto iznad prosjeka EU-a.

Bruto plaće za puno radno vrijeme bile su znatno niže u trećem i četvrtom najvećem gospodarstvu Unije – u Italiji su iznosile 34.213 eura, a u Španjolskoj 35.125 eura.

Među ostalim zemljama s plaćama iznad prosjeka EU-a bile su Finska (50.960 eura) i Švedska (49.622 eura).

Na dnu ljestvice nalazi se Bugarska s najnižom prosječnom plaćom od 16.201 eura. Slijede Grčka (18.772 eura) i Mađarska (20.138 eura). Među zemljama s najnižim plaćama također su Rumunjska (20.818 eura), Slovačka (21.661 euro) i Latvija (22.688 eura).

Riječ je o bruto plaćama, dok se neto zarade ili primanja mogu razlikovati zbog različitih poreza i socijalnih doprinosa u pojedinim zemljama.

Euronews/Eurostat/obrada N1

Razlike u plaćama smanjuju se kada se u obzir uzmu lokalne cijene

Standard kupovne moći (PPS) jedinica je koja se koristi za usporedbu onoga što se novcem može kupiti u različitim zemljama. Njime se uklanja učinak razlika u cijenama među zemljama, tako da se jednom jedinicom PPS-a svugdje može kupiti jednaka količina robe i usluga.

Prema izračunima Euronews Businessa, temeljenima na podacima Eurostata, jaz se smanjuje kada se plaće prilagode razlikama u cijenama s kojima se suočavaju kućanstva.

Najviša prosječna plaća tada je otprilike tri puta veća od najniže, u usporedbi s više nego peterostrukom razlikom kada se plaće izražavaju u eurima.

Luksemburg i dalje zauzima prvo mjesto sa 65.106 jedinica PPS-a. Bugarska se penje za dva mjesta, na 24. poziciju, dok Grčka zauzima posljednje mjesto s 21.486 jedinica PPS-a.

Poredak se također znatno mijenja. Slovenija se penje iznad prosjeka EU-a, dok Švedska i Francuska, drugo najveće gospodarstvo Unije, padaju ispod njega.

Poljska i Litva napreduju za po tri mjesta. Austrija se s petog penje na drugo mjesto, Danska pada s drugog na četvrto, a Irska s trećeg na šesto mjesto.

Nekoliko zemalja srednje i istočne Europe napreduje na ljestvici prema standardu kupovne moći. Rumunjska se s 23. penje na 18. mjesto, što je najveći napredak od pet pozicija.

Najveći pad bilježi Estonija, koja sa 16. pada na 21. mjesto.

Smanjuje li se jaz između istoka i zapada Europe?

Malte Lübker, stručnjak za plaće na Institutu za ekonomska i socijalna istraživanja (WSI) Zaklade Hans Böckler, rekao je da se jaz smanjio.

"U prošlosti su poslodavci u zemljama s visokim plaćama često ukazivali na niže plaće u istočnoj Europi kako bi zagovarali suzdržanost u povećanju plaća u vlastitim zemljama. Međutim, taj se jaz s vremenom znatno smanjio", rekao je za Euronews Business.

Lübker je istaknuo da to utječe i na migracije.

"Kada se u obzir uzme kupovna moć, odlazak na posao u Njemačku više nije toliko privlačna opcija za poljske radnike", rekao je.

Pexels/Ilustracija

Što podaci o plaćama za puno radno vrijeme ne otkrivaju?

Preračunavanje plaća na ekvivalent punog radnog vremena olakšava usporedbe. Međutim, stručnjaci upozoravaju da takav pristup ima ograničenja.

"Preračunavanje podataka o plaćama na ekvivalent punog radnog vremena, naravno, korisna je statistička metoda. Međutim, ne smijemo zaboraviti da zaposlenje na puno radno vrijeme možda nije svima lako dostupno", rekao je Lübker.

"Za druge, prvenstveno žene, rad s nepunim radnim vremenom jedini je način usklađivanja poslovnih obveza i obveza skrbi za druge. To znači da plaće za puno radno vrijeme nisu savršen pokazatelj životnog standarda."

Masso je istaknuo da se zastupljenost rada s nepunim radnim vremenom znatno razlikuje diljem Europe. U mnogim istočnoeuropskim zemljama rad s punim radnim vremenom tradicionalno je bio norma, dok je u Nizozemskoj rad s nepunim radnim vremenom vrlo raširen.

Stručnjaci također upozoravaju da prosječne vrijednosti mogu prikriti velike razlike unutar pojedinih zemalja.

Masso je rekao da bi u Luksemburgu "na visok prosjek mogao utjecati manji broj iznimno dobro plaćenih radnih mjesta, primjerice u financijskom sektoru".