"Starmind"
SpaceX dobio dozvolu SAD-a: Musk želi u svemir postaviti "milijun satelita"
Savezno povjerenstvo za komunikacije (FCC) odobrila je tvrtki SpaceX u vlasništvu Elona Muska postavljanje konstelacije od milijun satelita koji će služiti kao podatkovni centri u svemiru, objavio je FCC u srijedu.
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SpaceX je ranije ove godine zatražio dopuštenje za postavljanje do milijun orbitalnih računalnih modula namijenjenih obradi golemih količina podataka za korištenje na Zemlji.
FCC je naveo da odobrava SpaceX-ovu konstelaciju pod nazivom „Starmind” kako bi se zadovoljila brzo rastuća potražnja za računalnim kapacitetima potrebnim za umjetnu inteligenciju.
Prema uvjetima dozvole, SpaceX mora započeti s postavljanjem najkasnije do studenoga 2033., postaviti deset posto od maksimalnog broja – odnosno 100.000 satelita – najkasnije do studenoga 2035., a 50 posto do studenoga 2038.
Odobravanjem ovog zahtjeva, SpaceX-u se omogućuje da „bude pionir u razvoju novih tehnologija koje jačaju američko vodstvo u svemiru i području umjetne inteligencije”, naveo je FCC.
Podatkovni centri predstavljaju fizičku okosnicu umjetne inteligencije i zahtijevaju goleme količine energije.
„Izravnim iskorištavanjem gotovo stalne sunčeve energije, uz minimalne operativne troškove i troškove održavanja, ovi će sateliti omogućiti transformativnu učinkovitost u pogledu troškova i potrošnje energije, istovremeno značajno smanjujući utjecaj na okoliš koji je povezan sa zemaljskim podatkovnim centrima”, naveli su iz SpaceX-a u dopisu FCC-u.
Ostaje nejasno hoće li SpaceX doista postaviti milijun satelita u svemir, u kojem se trenutno nalazi svega 17.000 satelita. Operateri satelita ponekad traže odobrenje za veći broj satelita nego što ih namjeravaju postaviti, kako bi zadržali fleksibilnost u dizajnu sustava.
SpaceX je, primjerice, zatražio odobrenje za 42.000 satelita iz sustava Starlink prije nego što je započeo s njegovim postavljanjem. Ta rastuća mreža trenutno u svemiru broji nešto više od 11.000 satelita.
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