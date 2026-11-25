„Izravnim iskorištavanjem gotovo stalne sunčeve energije, uz minimalne operativne troškove i troškove održavanja, ovi će sateliti omogućiti transformativnu učinkovitost u pogledu troškova i potrošnje energije, istovremeno značajno smanjujući utjecaj na okoliš koji je povezan sa zemaljskim podatkovnim centrima”, naveli su iz SpaceX-a u dopisu FCC-u.