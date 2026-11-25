Sve u lampicama
FOTO / Zagreb spreman za Advent: Pogledajte grad u blagdanskom ruhu
Zagrebačke ulice i trgovi spremni su za početak zimskih blagdana. Trg bana Josipa Jelačića, Zrinjevac i Strossmayerov uređeni su lampicama, dekoracijama i adventskim štandovima. Pogledajte kako glavni grad izgleda uoči početka Adventa.
Emica Elvedji /PIXSELL
Emica Elvedji /PIXSELL
Emica Elvedji /PIXSELL
Emica Elvedji/PIXSELL
Emica Elvedji/PIXSELL
Emica Elvedji /PIXSELL
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