DRAGAN J. VUČIĆEVIĆ
U Beogradu uhićen vlasnik Informera: "Ovo dovoljno govori s kakvim kretenima imamo posla"
Vlasnik televizije Informer Dragan J. Vučićević uhićen je danas po nalogu Drugog osnovnog javnog tužiteljstva u Beogradu.
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Kako doznaje Nova.rs, Vučićević je uhićen zbog izazivanja panike i nereda u produljenom trajanju te ometanja pravde.
Vijest o uhićenju u Skupštini je objavio i Aleksandar Vučić, predsjednik kluba zastupnika "Aleksandar Vučić – Srbija pobjeđuje".
"Upravo je uhićen i vlasnik televizije Informer Dragan J. Vučićević. I to samo zbog svog novinarskog rada", rekao je Vučić.
Zastupnici većine vijest su pozdravili pljeskom, što je razljutilo Vučića.
"Meni ovo dovoljno govori s kakvim kretenima imamo posla", poručio im je bivši lider Srbije.
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