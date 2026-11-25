Voditeljica Documente Tena Banjeglav rekla je u srijedu na predstavljanju u KIC-u da bi izrada popisa žrtava trebala biti zadatak države i njezinih institucija, no one na tu potrebu nisu odgovorile niti danas, već je veliki dio te uloge preuzelo civilno društvo, organizacije Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću, BIRN (Balkan Investigative Network), Fond za humanitarno pravo iz Srbije i iz Kosova, Istraživačko-dokumentacioni centar u Sarajevu i druge.