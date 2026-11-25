Zastupnici su u utorak izabrali članove skupštinskih odbora i njihove zamjenike, među kojima će, uz predstavnike Studentske liste, biti i nezavisni zastupnik izabran na listi "SDA – Sandžak – Čuvari Sandžaka" Ahmedin Škrijelj, nezavisni zastupnik Usame Zukorlić s liste "SPP – Pokret za ujedinjenje", kao i Šaip Kamberi i Visar Mehmeti s liste "Albanska koalicija".