Konstitutivna sjednica
Oporba napustila sjednicu Skupštine Srbije, ostao samo Vučić: "Otišli su pružiti podršku Vučićeviću"
Konstitutivna sjednica Skupštine Srbije nastavljena je danas raspravom o stalnom sastavu parlamentarnih izaslanstava u međunarodnim institucijama, što je posljednja točka dnevnog reda.
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Zastupnici su u utorak izabrali članove skupštinskih odbora i njihove zamjenike, među kojima će, uz predstavnike Studentske liste, biti i nezavisni zastupnik izabran na listi "SDA – Sandžak – Čuvari Sandžaka" Ahmedin Škrijelj, nezavisni zastupnik Usame Zukorlić s liste "SPP – Pokret za ujedinjenje", kao i Šaip Kamberi i Visar Mehmeti s liste "Albanska koalicija".
Vučić: Naši zastupnici otišli su pružiti podršku Vučićeviću
Oporbeni zastupnici napustili su sjednicu, a ostao je samo Vučić.
Vučić se obratio zastupnicima te najavio da će i on napustiti dvoranu kada završi govor.
Rekao je kako se nada da će se stalna izaslanstva "boriti protiv toga da tzv. Kosovo postane članica Vijeća Europe".
Vučić je rekao da su oporbeni zastupnici otišli pružiti podršku Draganu J. Vučićeviću, koji je, prema njegovim riječima, nepravedno uhićen, a potom je kritizirao Drugo osnovno javno tužiteljstvo u Beogradu.
Rekao je da navijači, kojima je i sam pripadao, nisu kriminalci, već da imaju svoj kodeks i da se ponašaju džentlmenski.
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