Od svih vrsta povrća dostupnih na tržištu, izdanci hmelja, poznati i kao "hmeljne šparoge", vjerojatno su najskuplji i najluksuzniji. Zapravo uopće nije riječ o šparogama, iako izgledom podsjećaju na njihove izdanke. No što je toliko posebno kod izdanaka hmelja da su ljudi za njih spremni izdvojiti i do 1.000 eura po kilogramu?