Tražena delicija
U Europi za kilogram ovog povrća daju i 1000 eura: Uspijeva i kod nas, ali je uzgoj gotovo zaboravljen
Dok većina povrća predstavlja jedan od najjeftinijih izvora hrane na svijetu, neke vrste mogu biti iznimno skupe.
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Od svih vrsta povrća dostupnih na tržištu, izdanci hmelja, poznati i kao "hmeljne šparoge", vjerojatno su najskuplji i najluksuzniji. Zapravo uopće nije riječ o šparogama, iako izgledom podsjećaju na njihove izdanke. No što je toliko posebno kod izdanaka hmelja da su ljudi za njih spremni izdvojiti i do 1.000 eura po kilogramu?
Ono što ih čini toliko skupima jest činjenica da je njihov rast teško unaprijed planirati. Na biljkama hmelja pojavljuju se spontano i sporadično, zbog čega ih je teško pronaći. Izdanci hmelja iznimno su osjetljivi, ne podnose dobro skladištenje i moraju se konzumirati ubrzo nakon berbe jer je svježina ključna za okus ovog skupocjenog proizvoda, prenosi East Fruit.
Tražena delicija
Belgija i Nizozemska zemlje su u kojima se izdanci hmelja najviše cijene, a potrošači su za ovu deliciju spremni izdvojiti i do 1.000 eura po kilogramu. Međutim, sve je popularnija i u drugim zemljama.
Hrvatska ima vrlo povoljne klimatske uvjete za uzgoj hmelja, ali organizirana proizvodnja danas gotovo da više ne postoji. Hmelj se nekoć uspješno uzgajao u Gregurovcu kraj Križevaca.
Izdanci hmelja mogu se pronaći na samoniklim biljkama hmelja u proljeće. Neki uzgajivači hmelja također ih beru i dobro zarađuju njihovom prodajom.
Izdanci hmelja pripremaju se poput običnih šparoga. Prije kuhanja potrebno je odstraniti tvrdi donji dio i dobro ih isprati. Često se pirjaju na maslacu uz dodatak soli i limunova soka. Njihov nježan okus dobro se slaže s krumpirom, ribom ili piletinom.
Izdanci hmelja nisu samo ukusni, već su i bogati hranjivim tvarima. Sadrže vlakna, vitamine i minerale, a bogati su i antioksidansima te imaju protuupalna svojstva koja mogu povoljno utjecati na zdravlje. Osim toga, spojevi prisutni u hmelju, poput ksantohumola, mogli bi pridonijeti opuštanju i poboljšanju kvalitete sna.
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