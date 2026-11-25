Mahmoud el-KHAWAS / AFP

Još 15 osoba ozlijeđeno je u požaru koji je izbio nakon što se vozilo koje je prevozilo naftne derivate prevrnulo na jednoj od glavnih prometnica.

Podijeli

Oglas

Najmanje 30 osoba poginulo je, a 15 ih je ozlijeđeno kada se vozilo koje je prevozilo naftne derivate prevrnulo i zapalilo na glavnoj obilaznici šireg područja Kaira, priopćilo je u srijedu egipatsko Ministarstvo zdravstva, prenosi Al Jazeera.

AFP

Požar je izbio iznad tunela u četvrti Warraq, u području Imbaba u Gizi. Obilaznica povezuje ključne prometnice šireg područja Kaira, odnosno pokrajine Kairo, Gizu i Qalyubiju.

Lokalni mediji izvijestili su da je kamion skrenuo s putanje, udario u središnju razdjelnu ogradu i prevrnuo se, što je izazvalo eksploziju. Požar je u međuvremenu ugašen, prenose lokalni mediji.

Terrifying scenes emerge from Cairo’s Ring Road, Egypt, after a truck carrying petroleum products overturned while turning, triggering a massive explosion and fire that spread to several nearby vehicles. The death toll has now risen to more than 30, according to the Health Ministry. — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 25, 2026

Na snimkama koje su objavili lokalni mediji vidi se nekoliko automobila i minibus u plamenu nakon eksplozije.

Ministarstvo zdravstva priopćilo je da je na mjesto nesreće upućeno 39 vozila hitne pomoći te da su ozlijeđeni prevezeni u obližnje bolnice.

Prema priopćenju egipatske vlade, premijer Mostafa Madbouly izrazio je sućut obiteljima žrtava i naložio da država pokrije troškove liječenja ozlijeđenih.

„Ministarstvo zdravstva i stanovništva nastavlja pomno pratiti situaciju i koordinirati aktivnosti s nadležnim tijelima kako bi se ozlijeđenima osigurala potrebna medicinska skrb”, navodi se u priopćenju Ministarstva.