EMOTIVNI OPROŠTAJ
Novi trailer za "Avengers: Doomsday" ruši rekorde, redatelj otkrio dirljive detalje sa zadnjeg dana snimanja Patricka Stewarta
Posljednji trailer za nadolazeći Marvelov hit Avengers: Doomsday postao je drugi najgledaniji filmski trailer svih vremena, dok je redatelj filma Anthony Russo istovremeno podijelio emotivne detalje o posljednjem danu na setu legendarnog Patricka Stewarta. Glumac, koji je preminuo 28. listopada u 87. godini života, u ovom će se filmu posljednji put pojaviti na velikom platnu u ulozi Profesora X.
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Finalni trailer za "Avengers: Doomsday" objavljen je jučer i u prvih 24 sata prikupio je nevjerojatnih 563 milijuna pregleda. Time je postao najgledaniji Disneyjev trailer u povijesti, nadmašivši i prvi teaser za isti film koji je u prvom danu imao 503 milijuna pregleda.
Prema podacima tvrtke WaveMetrix koje prenosi Deadline, ispred njega se nalazi jedino najava za Sonyjev i Marvelov hit "Spider-Man: Brand New Day", koja je u prvih 24 sata ostvarila 718,6 milijuna pregleda, a taj je film naposljetku postao najuspješnije ostvarenje 2026. godine. S obzirom na to da završni traileri obično bilježe manju gledanost od prvih najava, sve upućuje na to da bi Doomsday mogao srušiti rekorde otvaranja na kinoblagajnama,prenosi Euronews.
Emotivni oproštaj Patricka Stewarta
Uoči premijere, redatelj Anthony Russo u razgovoru za Entertainment Weekly prisjetio se suradnje s Patrickom Stewartom, otkrivši da se glumac tijekom snimanja "borio sa zdravljem".
"Toliko se trudio pružiti vrhunsku izvedbu i prisutnost – za nas redatelje, za ostale glumce, za cijelu ekipu. Vidjelo se da to nije bio samo trud običnog glumca koji dođe odraditi posao. Bio je to netko tko je na zdravstvenom planu bio pred golemim izazovom, a ipak je došao i dao sve od sebe. To što je izgurao do kraja i pružio takvu ulogu svima nama učinilo je cijelo iskustvo iznimno emotivnim", rekao je Russo.
Zadnjeg dana na snimanju prisjetio se i predsjednik Marvel Studija Kevin Feige, istaknuvši kako je Stewart tada "ustao i održao govor filmskoj ekipi".
"Nismo nužno znali da će mu to biti posljednji dan na setu, ali nam je na neki način dao naslutiti da on misli kako jest", kazao je Feige. Dodao je kako u studiju sad razmatraju na koji način u konačnoj verziji filma najbolje odati počast preminulom glumcu: "Snimanje smo odavno završili, a on je za nas odradio sjajan posao. Sad tražimo način kako složiti nešto čime ćemo odati počast i poštovanje našem prijatelju."
Avengers: Doomsday bit će deveto i posljednje pojavljivanje Patricka Stewarta u ulozi Charlesa Xaviera, odnosno Profesora X. Omiljeni glumac taj je lik prvi put utjelovio 2000. godine u filmu X-Men, a kasnije ga je igrao u nastavcima X2 (2003.), X-Men: Posljednja fronta (2006.), X-Men: Dani buduće prošlosti (2014.) i Logan (2017.), prije nego što se nakratko vratio u filmu Doktor Strange u multiverzumu ludila (2022.).
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