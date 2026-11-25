"Toliko se trudio pružiti vrhunsku izvedbu i prisutnost – za nas redatelje, za ostale glumce, za cijelu ekipu. Vidjelo se da to nije bio samo trud običnog glumca koji dođe odraditi posao. Bio je to netko tko je na zdravstvenom planu bio pred golemim izazovom, a ipak je došao i dao sve od sebe. To što je izgurao do kraja i pružio takvu ulogu svima nama učinilo je cijelo iskustvo iznimno emotivnim", rekao je Russo.