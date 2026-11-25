KADIROV MLAĐI
Sin Putinovog čovjeka dobio srpsko državljanstvo: U Hrvatsku može bez vize
Sin čečenskog čelnika Ramzana Kadirova dobio je srpsku putovnicu pod drugim prezimenom, čime mu je omogućeno putovanje u Hrvatsku i druge zemlje schengenskog prostora bez vize.
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Ruska Zaklada za borbu protiv korupcije (FBK), koju je osnovao pokojni ruski oporbeni čelnik Aleksej Navaljni, otkrila je da je Srbija Aliju Kadirovu dodijelila državljanstvo pod drugim prezimenom.
U srpskom Službenom glasniku iz srpnja 2025. objavljena je odluka o dodjeli državljanstva Aliju Ramzanoviču Musajevu, čiji se osobni podaci, osim prezimena, podudaraju s podacima sina čečenskog čelnika.
Kadirov je tada imao 18 godina, a odluku o dodjeli državljanstva po posebnom postupku potpisao je srpski premijer Đuro Macut, prenosi Express.
Prema pisanju neovisnog ruskog portala Meduza, Kadirovljev sin godinama je koristio ruske dokumente izdane na prezime Musajev.
Navaljnijeva zaklada zatražila je od srpskih vlasti poništenje odluke o dodjeli državljanstva i oduzimanje izdanih dokumenata, a obratila se i institucijama Europske unije.
U Hrvatsku može bez vize
Srpska biometrijska putovnica omogućuje boravak u schengenskom prostoru bez vize do 90 dana unutar razdoblja od 180 dana.
Budući da je hrvatsko-srpska granica od 1. siječnja 2023. ujedno i vanjska granica Schengena, odluke Beograda o dodjeli državljanstva otvaraju sigurnosna pitanja i za Hrvatsku.
Međutim, posjedovanje srpske putovnice ne jamči automatski ulazak u Hrvatsku. Granična policija može provjeriti identitet putnika i odbiti ulazak zbog sigurnosnih razloga.
Srbija već oduzimala državljanstvo
Srpske vlasti u travnju ove godine dodijelile su državljanstvo i Kadirovljevu nećaku Jakubu Zakrijevu, koji se nalazi na američkom i britanskom popisu sankcioniranih osoba.
Odluka je poništena samo pet dana poslije, uz obrazloženje da Zakrijev predstavlja prijetnju javnoj sigurnosti.
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