Požega

Vozilom naletio na pješaka koji je nosio dijete u naručju, prevezli ih u bolnicu

N1 Info
07. ruj. 2025. 18:59
Kako neslužbeno doznaju iz 24sata, radi se o muškarcu koji je u rukama nosio bebu. Nisu teže ozlijeđeni.

Pješak i dijete ozlijeđeni su i prevezeni u bolnicu nakon što je na njih naletjelo vozilo, rekli su nam iz požeško-slavonske policije. Prevezeni su u Opću županijsku bolnicu Požega, no zasad nema službenih informacija u kakvim se ozljedama radi.

"Nesreća se dogodila na središnjem trgu oko 17.10 sati. U tijeku je očevid nakon čega će se znati više detalja i okolnosti prometne nesreće" rekli su iz policije.

Požega

