Šibenik
FOTO / Braniteljski prosvjed protiv FALIŠ-a: "Što znači jedan brigadir u odnosu na sve branitelje?"
Danas je u Šibeniku počeo prosvjed branitelja protiv Festivala alternative i ljevice (Fališ), koji završava upravo večeras. Nezadovoljni činjenicom da manifestacija ima financijsku podršku gradske vlasti, branitelji su se okupili na mirnom prosvjedu.
"Financiranje novcem poreznih obveznika ovakvih okupljanja umotanih u celofan kulturnih zbivanja nije prihvatljivo", izjavio je Željko Šižgorić, veteran 4. gardijske brigade, u razgovoru za Novu TV.
Na pitanje znači li to da traže gašenje festivala, odgovorio je: "Ne, nitko to nije rekao i mi na taj način ne komuniciramo. Uvijek ima dobrih sponzora i mogućnosti da se to nastavi."
"Apsolutno smo složni"
Na primjedbu da se dio branitelja javno izjasnio protiv zabrana, Šižgorić je odgovorio: "Apsolutno smo složni. To se izvlači iz konteksta, kao i uvijek, i to nema smisla komentirati."
Osvrnuo se i na dolazak umirovljenog brigadira na otvaranje festivala: "Što znači jedan brigadir ili general ili bilo tko u odnosu na cijelu braniteljsku populaciju?"
Festival Fališ u Šibeniku se održava od 2013. godine i predstavlja platformu za raspravu o društvenim, kulturnim i političkim temama.
"Hrvatska je uz nas"
Dodao je da je zadovoljan odazivom branitelja. "Ovo je samo dio, a uz nas je dio i koji se ne vidi. Ne samo Dalmacija, nego Hrvatska. Mi se ne prebrojavamo jer to nismo radili ni '90-ih godina", rekao je.
