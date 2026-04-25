166 PREKORAČENJA BRZINE
Zagrebačka policija zbog vožnje pod utjecajem alkohola isključila iz prometa 72 vozača, ali to nije sve
Policijski službenici su u noći na subotu iz prometa isključili 72 vozača zbog vožnje pod utjecajem alkohola, izvijestili su iz zagrebačke policije
Najveća koncentracija alkohola u organizmu zabilježena je kod 44-godišnjaka koji je upravljao vozilom na Črnomercu pod utjecajem od 2,7 promila.
Tijekom provođenja akcije ''Aktivnosti na zaustavljanju nepovoljnog trenda stanja sigurnosti u cestovnom prometu'', na području zagrebačke policije zabilježena su ukupno 439 prometna prekršaja.
Uz 72 slučaja vožnje pod utjecajem alkohola, utvrđeno je i 166 prekršaja nepropisne brzine, 39 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 35 prekršaja nepropisne uporabe mobitela u vožnji.
Akcija je usmjerena na sprječavanje počinjenja najtežih prometnih prekršaja, prvenstveno vožnje pod utjecajem alkohola i droga, te radi sprječavanja i sankcioniranja drugih težih prometnih prekršaja koji ugrožavaju sigurnost cestovnog prometa.
