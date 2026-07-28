PRIJAVLJENA ZA PREVARU
Zaposlenica doma za starije krivotvorila oporuku pokojne štićenice kako bi prisvojila njezinu nekretninu u Opatiji
Zaposlenica ustanove za smještaj starijih osoba (65) na opatijskom području krivotvorila je oporuku umrle štićenice kako bi nezakonito prisvojila njenu nekretninu u Opatiji, izvijestila je u utorak primorsko-goranska policija nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja.
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Kriminalističko istraživanje je započeto nakon zaprimljene prijave u studenome 2025. godine, a policija je utvrdila da je osumnjičena 65-godišnjakinja krivotvorila rukom pisanu oporuku umrle korisnice doma.
Utvrđeno je da je osumnjičena izradila i predočila nevjerodostojnu oporuku kako bi protupravno prisvojila nekretninu u Opatiji koja je bila u vlasništvu pokojnice.
Usporedbom dokumentacije i rukopisa utvrđeno je da tekst oporuke kao i potpis ne pripadaju umrloj korisnici, nego da je riječ o krivotvorenoj ispravi, izvijestila je policija.
Dodaju da će 65-godišnjakinju prijaviti nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kažnjivih djela krivotvorenje isprave i prijevare.
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