Kinezi i Amerikanci zakočili prodaju električnih automobila

Europsko tržište bilježilo je pak ponovo snažan rast pa je tako u članicama EU-a, te u Ujedinjenom Kraljevstvu, na Islandu, u Lihtenštajnu, Norveškoj i Švicarskoj registrirano gotovo 1,6 milijuna potpuno električnih vozila, za 33 posto više nego u prvoj polovini prošle godine i udjelom u tržištu od 22 posto.